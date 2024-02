Ärger über Trainer-Aus: Bocholts Zweite geht in den Streik

Aufregung beim 1. FC Bocholt: Da der Regionalligist für seine zweite Mannschaft ab Sommer einen neuen Trainer suchen möchte, sind die Spieler aus Solidarität mit dem daraufhin zurückgetretenen Niko Laukötter nicht zum Kreisliga-Spiel gegen den SV Brünen angetreten.

Die erste Mannschaft des 1. FC Bocholt hat am vergangenen Samstag einen Rückschlag im Aufstiegsrennen der Regionalliga West einstecken müssen. Ein im Fußball ärgerlicher, aber doch handelsüblicher Vorgang. Alles andere als alltäglich ist hingegen, was sich bei der Reserve des FCB am gleichen Tag ereignete: Die Mannschaft weigerte sich, zum Spiel der Kreisliga A Rees-Bocholt gegen den SV Brünen anzutreten, weshalb die Partie mit 0:2 als verloren gewertet wurde.

Doch warum das Ganze? Am Samstag hat der Verein seinem Trainer der zweiten Mannschaft Niko Laukötter mitgeteilt, dass für den Sommer ein neuer Trainer für die Kreisliga-Elf gesucht wird, die als aktueller Tabellendritter auch noch auf den Aufstieg in die Bezirksliga hoffen darf. Laukötter, der in Bocholt nicht nur seit 2019 die Reserve trainiert, sondern schon vorher viele Jahre verschiedene Mannschaften am Hünting betreut hatte, verkündete daraufhin seinen sofortigen Rücktritt. Aus Solidarität mit ihrem Trainer ist die FCB-Reserve in besagten Streik getreten.

Jetzt muss sich der Verein erstmal sammeln und kündigt in einer Mitteilung an: "Die sportliche Leitung wird in den kommenden Tagen in Rücksprache mit dem Präsidium Gespräche mit Spielern und Verantwortlichen führen. Daraus resultierende Entscheidungen werden zeitnah verkündet."