Ärger für australische Hockey-Männer - Golf-Gold für Korda

Der Samstag stand zunächst ganz im Zeichen der Kanuten, wo Sebastian Brendel das erhoffte Finale überraschend verpasste, für andere deutsche Kanuten lief es besser. Der Marathon der Frauen war eine Sache für Kenia. Die Splitter vom Samstag ...

Jubel mit den Stars and Stripes: Nelly Korda. AFP via Getty Images

+++ Golf: Gold für Korda +++

Nelly Korda, Tochter des ehemaligen tschechischen Tennis-Profis Petr Korda, gewann das Golf-Turnier der Frauen. Die 23-jährige Amerikanerin vergoldete ihre tolle Leistung und ließ sich weder von starker Konkurrenz noch von Wetterkapriolen - die Finalrunde musste zwei Löcher vor Schluss zwischenzeitlich wegen einer Gewitterwarnung unterbrochen worden - davon abhalten, auf der Anlage des Kasumigaseki Country Clubs Gold zu holen.

+++ Frustfeier beschert australischen Hockey-Männern Ärger +++

Eine Frustfeier nach dem verlorenen Olympia-Finale hat Australiens Hockey-Männern mächtig Ärger eingebracht. Mehrere Spieler hätten sich im olympischen Dorf vorerst in Quarantäne begeben müssen und sollen Tokio mit dem nächstmöglichen Flug verlassen, teilte das Internationale Olympische Komitee am Samstag mit. Die betroffenen Athleten waren in der Nacht nach ihrer Endspiel-Niederlage gegen Belgien in einem Supermarkt außerhalb des Sportler-Dorfs gewesen und hatten damit gegen die Corona-Regeln verstoßen. Mehrere hatten Bier gekauft.

+++ Goldener Kanu-Abschluss durch Kajak-Vierer +++

Nach über zwei Jahrzehnten Weltklasse verabschiedete sich Deutschlands erfolgreichster Kanute Ronald Rauhe mit Gold im Kajak-Vierer. Das Flaggschiff ist wie in Rio 2016 nicht zu schlagen.

Goldjungen: Anders Mol und Christian Sorum. AFP via Getty Images

+++ Beachvolleyball: Gold für Norwegen +++

Die Norweger Christian Sörum und Anders Mol haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Beachvolleyball gewonnen. Das skandinavische Duo siegte im Finale am Samstag gegen die russischen Weltmeister Viacheslav Krasilnikov und Oleg Stoyanovskiy klar mit 2:0 (21:17, 21:18). Die Russen hatten sich im Viertelfinale gegen die deutsche Paarung Julius Thole und Clemens Wickler durchgesetzt. Erstmals seit 2008 gibt es im Beachvolleyball keine Medaille für den Deutschen Volleyball-Verband.

+++ Wasserspringen: Barthel verpasst Turm-Finale +++

Wasserspringer Timo Barthel ist bei den Olympischen Spielen im Halbfinale vom Turm ausgeschieden. Der 25-Jährige belegte am Samstagmorgen (Ortszeit) im Tokyo Aquatics Centre den 17. Platz.

+++ Lisa Jahn und Sophie Koch fehlen 0,9 Sekunden zu Bronze +++

Das Canadier-Duo Lisa Jahn und Sophie Koch ist Olympia-Vierter geworden. Das Duo aus Berlin und Karlsruhe musste am Samstag über die 500 Meter-Distanz die Boote aus China, der Ukraine und Kanada ziehen lassen. Zum Bronze-Platz fehlten der 27 Jahre alten Lisa Jahn und der 23 Jahre alten Sophie Koch 0,902 Sekunden. Das deutsche Duo hatte sich mit Platz drei im zweiten Halbfinallauf für das Finale auf dem Sea Forest Waterway in Tokio qualifiziert.

+++ Kajak-Vierer mühelos in ihren Endläufen +++

Der deutsche Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke ist souverän ins A-Finale gepaddelt. Die erfahrene Crew setzte sich am Samstag auf dem Sea Forest Waterway in Tokio mit einer halben Bootslänge Vorsprung als Halbfinalsieger durch. Das deutsche Paradeboot hatte 2016 in Rio auf der doppelten Distanz mit Max Hoff, Rendschmidt, Liebscher und Marcus Groß die Goldmedaille gewonnen und gilt auch in Tokio als Top-Favorit. Auch der Kajak-Vierer der Frauen mit Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze zog bei leichtem Gegenwind und aufgrund der Bewölkung angenehmeren Temeraturen ins Finale ein. Das neu formierte Team, das zuletzt den Weltcup im ungarischen Szeged gewann, musste sich nur knapp den Ungarinnen und Belarus geschlagen geben.

Abgehängt: Sebastian Brendel. Getty Images

+++ Kanu: Brendel verpasst Finale im Canadier-Einer +++

Canadierfahrer Sebastian Brendel aus Potsdam hat den Einzug ins olympische Finale und somit den Hattrick über die 1000 Meter Distanz verpasst. Der dreimalige Kanu-Olympiasieger, der zuvor in Tokio im Zweier-Canadier mit Tim Hecker Bronze holte, kam am Samstag in seinem Halbfinal-Lauf mit dem Canadier-Einer über 1000 Meter auf Rang sieben. Im B-Finale wurde er dann Zweiter, womit er die Regatta als Zehnter beendet.

Der 25-jährige Conrad Scheibner aus Berlin hingegen wurde Dritter und zog ins A-Finale ein. In diesem wurde er am Ende Sechster. Gold ging an den überragenden Brasilianer Isaquias Queiroz Dos Santos, der sich vor dem Chinesen Liu Hao (Silber) und Serghei Tarnovschi (Moldau) durchsetzte.

+++ "Hau mal richtig drauf! Hau drauf!": DVMF äußert sich +++

Der Gewinn der Goldmedaille war für Fünfkämpferin Annika Schleu am Freitag greifbar nah gewesen, doch das ihr zugeloste Leih-Pferd Saint Boy verweigerte mehrfach. Die 31-Jährige blieb deshalb ohne Punkte und kam am Ende auf Rang 31. Danach gab es heftige Kritik an der Sportlerin und an Bundestrainerin Kim Raisner. "Hau mal richtig drauf! Hau drauf!", hatte sie - im Fernsehen deutlich hörbar - Schleu zugerufen. Die sichtlich überforderte Athletin hatte daraufhin verzweifelt mit der Gerte auf das verunsicherte und verängstigte Pferd eingeschlagen. Der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf äußerte sich zur Kritik: "Der DVMF wird sich die Zeit nehmen und die Geschehnisse aufarbeiten. Allerdings wehrt sich der Spitzenverband entschieden dagegen, dass eine Sportlerin persönlich beschimpft und beleidigt wird. Der Verband wünscht sich eine konstruktiv-sachliche Debatte rund um den Modernen Fünfkampf."

Peres Jepchirchir, Brigid Kosgei, Molly Seidel (v.li.) Getty Images

+++ Marathon: Kejeta wird Sechste +++

Melat Kejeta hat den ersten deutschen Medaillengewinn im Marathon bei Olympischen Spielen nach 33 Jahren verpasst. Die 28 Jahre alte WM-Zweite im Halbmarathon vom Laufteam Kassel lief am Samstag in Sapporo als Sechste in 2:29:16 Stunden ins Ziel. "Ich habe versucht, eine Medaille zu bekommen. Aber das Wetter war sehr, sehr warm. Ich habe Magenprobleme gehabt. Ich habe mein Bestes versucht, aber es hat nicht geklappt", sagte Kejeta dem ZDF. Einen Doppelerfolg feierte Kenia.

Halbmarathon-Weltmeisterin Peres Jepchirchir siegte in 2:27:20 Stunden und gewann das Duell mit Weltrekordlerin Brigid Kosgei, die für die 42,195 Kilometer 2:27:36 Stunden und damit nur 16 Sekunden mehr brauchte. Bronze sicherte sich Molly Seidel aus den USA in 2:27:46 Stunden. Aufgeben musste Weltmeisterin Ruth Chepngetich (Kenia). Zweitbeste deutsche Läuferin war Deborah Schöneborn. Die Berlinerin erreichte den 18. Platz in 2:33:08 Stunden. Auf den 31. Rang kam die Frankfurterin Katharina Steinruck (2:35:00).