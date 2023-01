Ärger beim VfB: Vereinsbeirat reagiert auf Rücktritte

Am Dienstag machten zwei Vereinsbeiratsmitglieder des VfB Stuttgart ihren Rücktritt öffentlich. Darauf hat nun der Klub reagiert - und der geäußerten Kritik widersprochen.

Der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart geht dezimiert in die kommenden Monate. Am Dienstag erklärten parallel Susanne Schosser und Martin Bizer ihren Rücktritt aus dem beratenden Gremium und übten in ihren Schreiben teils harte Kritik. Nun meldete sich der Vereinsbeirat zu Wort und wies die geäußerten Vorwürfe zurück.

Schosser hatte unter anderem das "unerträgliche, unprofessionelle, allein auf Machtsicherung bedachte und diffamierende Vorgehen wesentlicher Mitglieder der Gremien" angeprangert und von einem "aggressiven Umfeld" geschrieben. Bizer kritisierte den "wenig wertschätzenden Umgang mit anders bzw. kritisch denkenden Mitgliedern des Vereinsbeirates", beklagte bei der Klausurtagung der VfB-Gremien in der vergangenen Woche Diffamierungen und Anschuldigungen gegen seine Person und deutete an, dass Präsident Claus Vogt bei der Tagung mit Rücktritt gedroht habe.

"Claus Vogt hat zu keinem Zeitpunkt mit Rücktritt gedroht"

Dem widersprach der Vereinsbeirat nun in einer Stellungnahme auf der VfB-Website. "Claus Vogt hat auf der Klausurtagung am vergangenen Wochenende zu keinem Zeitpunkt mit Rücktritt gedroht. Deutlich treten wir auch den anderen Vorwürfen (fehlende Ehrlichkeit, Diffamierung, Bevormundung in der gremienübergreifenden Kontaktaufnahme, mangelnde Transparenz) entgegen."

Zuletzt hatte ein externes Rechtsgutachten zu etwaigen Verstößen gegen die Vereinssatzung durch zwei Vereinsbeiräte für Aufregung gesorgt. Das VfB-Präsidium hatte dem basierend auf eine rechtliche Einschätzung durch VfB-Justiziare und eine externe Anwaltskanzlei widersprochen, der Vereinsbeirat die folgende mediale Berichterstattung als teilweise unzutreffend kritisiert.

Bizer monierte in seinem Rücktrittsschreiben, dass bei dem jüngsten Treffen über den möglichen Satzungsverstoß nicht mehr sachlich diskutiert, sondern dieser vielmehr "instrumentalisiert" worden sei. Demnach seien Mitglieder, die den Standpunkt des Präsidiums nicht teilten, wonach kein Satzungsverstoß vorgelegen habe, indirekt zum Rücktritt aufgefordert worden.

Vereinsbeirat bleibt "voll arbeits- und beschlussfähig"

"Präsidium und Vereinsbeirat sind kollegiale und demokratische Gremien, in denen Mehrheitsbeschlüsse Verbindlichkeit besitzen", stellte der VfB-Vereinsbeirat, der seit 2017 existiert und dem Rainer Weninger vorsitzt, nun klar. "Gleichberechtigt steht es allen Gremienmitgliedern frei, sich entsprechend einzubringen und zu äußern."

Bei der Tagung hätten sich alle Teilnehmer darauf verständigt, "interne Diskussionen nicht in die Öffentlichkeit zu tragen und gemeinsam vertrauensvoll die Zukunft unseres Vereins zu gestalten. Daran halten wir uns und werden Inhalte solcher Gespräche daher nicht weiter öffentlich kommentieren. Von einer fortwährenden medialen Auseinandersetzung mit ausgeschiedenen Gremienmitgliedern profitiert der VfB Stuttgart in keiner Weise."

Dass der Vereinsbeirat von neun auf sieben Mitglieder geschrumpft ist, ist offenbar unproblematisch. "Bis zur nächsten Mitgliederversammlung bleibt der Vereinsbeirat mit reduzierter Personenzahl voll arbeits- und beschlussfähig. Eine Nachbesetzung findet auf der Mitgliederversammlung 2023 statt", hieß es.