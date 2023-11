Älteste Torschützen: Pepe übertrumpft Totti und schreibt weiter Geschichte

Mit seinem Treffer zum 2:0 für den FC Porto in der Dienstagspartie gegen Royal Antwerp schrieb der portugiesische Innenverteidiger Pepe ein Stück Champions-League-Geschichte.

Mit 40 Jahren und 254 Tagen ist der Verteidiger vom FC Porto nun der älteste Torschütze. Pepe traf beim 2:0 gegen Royal Antwerp per Kopf in der Nachspielzeit zum Endstand.

Nur Pepe und Totti waren über 38 Jahre alt

Damit verdrängte Pepe den Italiener Francesco Totti vom ersten Platz der Rekordbücher. Der Weltmeister von 2006 war bei seinem bisherigen Rekordtor im Spiel der AS Rom bei ZSKA Moskau am 25. November 2014 38 Jahre und 59 Tage alt gewesen.

Bereits zuvor hatte sich Pepe die Rekordmarke für den ältesten in der Champions League eingesetzten Feldspieler gesichert, die er nun stetig ausbaut. Neben Pepe und Totti gab es in der Geschichte der Königsklasse seit 1992 bislang noch keinen Torschützen, der älter als 38 Jahre war. Als Dritter der Rangliste kam Ryan Giggs (37 Jahre, 289 Tage) dieser Marke am nächsten.

Zum Vergleich: Superstar Cristiano Ronaldo, derzeit in Saudi-Arabien aktiv, war bei seinem bis dato letzten Treffer in der Champions League am 23. November 2021 im Trikot von Manchester United beim FC Villarreal 36 Jahre und 291 Tage alt gewesen - dies bedeutet in der Rangliste Platz elf.

Giroud verdrängt Blanc gleich doppelt

In den Ranglisten der ältesten Torschützen schoss sich am Dienstag mit Olivier Giroud gleich noch ein weiterer Spieler weiter nach oben: Der Stürmer der AC Mailand traf beim Sieg gegen den FC Paris St. Germain zum entscheidenden 2:1 für die Rossoneri.

Mit 37 Jahren und 38 Tagen verdrängte er damit zugleich seinen Landsmann Laurent Blanc nicht nur von Platz acht der ältesten Torschützen in der Geschichte der Königsklasse, sondern löste diesen auch gleich noch als ältester französischer Torschütze der Champions-League-Geschichte ab.

Ein deutscher Spieler befindet sich unter den 15 ältesten Torschützen in der Königsklasse bis dato nicht.