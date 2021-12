Ältere Fahrer in älteren Autos: Erhöhtes Unfallrisiko

Senioren sind zunehmend in betagten Autos unterwegs. Laut Dekra steigt dadurch die Unfallgefahr.

Die Senioren unter den Autofahrern stehen unter einer Art Generalverdacht: Besonders häufig, so die landläufige Meinung, seien sie in Unfälle verwickelt; allzu gern wird dabei der Zusammenhang mit einer altersbedingt nachlassenden körperlichen und geistigen Fitness hergestellt. Die Quittung stellen oft auch die Kfz-Versicherer aus, die älteren Fahrzeughaltern dann besonders hohe Beiträge in Rechnung stellen.

"Es fährt doch noch"

Der aktuelle Verkehrssicherheits-Report der Dekra unterstützt nun eine erweiterte Sichtweise. "Der Anteil älterer Menschen, die ältere Pkw fahren, nimmt überproportional zu", stellt die Prüforganisation fest. Vergleichsweise selten würden Senioren ihr altes noch durch ein neues Auto ersetzen. "Es fährt doch noch", laute das gängige Argument, und außerdem spule man doch viel weniger Kilometer ab als in jüngeren Jahren.

Diese Denkweise lässt aber einen wichtigen Aspekt außer Acht: Betagteren Fahrzeugen fehlen oft essenzielle Sicherheits-Technologien. Und so würden "Fahrerassistenzsysteme, die vor allem in komplexen und anspruchsvollen Verkehrssituationen unterstützen, entsprechend langsam Einzug in den Fahrzeugbestand der Senioren halten", wie Dekra-Unfallforscher Walter Niewöhner sagt.

Assistenzsysteme helfen

Gerade ältere Autofahrer profitieren aber in besonderem Maße von den elektronischen Helfern. Eine Rückfahrkamera beispielsweise kann beim Rangieren den Blick über die Schulter ersparen, Parkassistenten erleichtern das Ein- und Ausparken, moderne Nachtsichtsysteme erkennen und warnen nicht nur vor "sachlichen" Hindernissen, sondern auch vor Fußgängern, Radlern und Tieren, Notbremssysteme können bei Kollisionsgefahr Alarm schlagen, die Notbremsung unterstützen und gegebenenfalls sogar selbstständig bremsen. Auch ein Navi dient der Risikominimierung - es ist allemal sicherer, sich von einer freundlichen Stimme und Pfeilen auf dem Bildschirm durch eine fremde Stadt leiten zu lassen, als der Straßenkarte in der Hand zu vertrauen.

Zusammenhang belegt

Den Zusammenhang zwischen Fahrzeugalter, Alter des Fahrers und Unfallrisiko belegen statistische Zahlen: Im Jahr 2019 sind deutschlandweit knapp 50 Prozent der Unfälle, an denen ein Pkw von unter einem Jahr beteiligt war, von dessen Fahrer verursacht worden. Mit zunehmendem Fahrzeugalter erhöht sich dieser Wert, bei Autos von zwölf und mehr Jahren beträgt er schon 59,4 Prozent. Speziell bei Senioren und mindestens zwölf Jahren alten Autos liegt er sogar bei 70 Prozent.

"Die Zahlen machen deutlich, dass die Weiterentwicklungen in der Fahrzeugtechnik durchaus das Potenzial haben, die Zahl an Unfällen insgesamt und auch das Risiko von Unfällen mit Personenschäden zu senken", resümiert die Dekra.

Fahrzeugbestand altert

Der Fahrzeugbestand in Deutschland altert ganz generell zunehmend: Betrug das Durchschnittsalter eines Pkw im Jahr 2001 noch 7,1 Jahre, waren es Anfang 2021 bereits 9,8 Jahre. Nach Meinung der Unfallforscher verlangsamt das einen Rückgang jener Unfälle, bei denen Personen zu Schaden kommen.