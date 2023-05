AEK vor 13. Meistertitel - Panathinaikos strauchelt beim Erzrivalen

Seit Wochen lieferten sich die beiden bis Montag punktgleichen Athener Klubs Panathinaikos und AEK ein Kopf-an-Kopf-Rennen im spannendsten griechischen Titelrennen der letzten 40 Jahre. Nach dem vorletzten Spieltag ist nun eine Vorentscheidung gefallen.

Denn: Während AEK bei Aris mit 2:1 gewann, unterlag Tabellenführer Panathinaikos zeitgleich beim Erzrivalen Olympiakos mit 0:1. Im leeren "Georgios-Karaiskakis" in Piräus reichte dem Serienmeister Olympiakos ein Treffer von Linksverteidiger Oleg Reabciuk, um den Erzrivalen Panathinaikos zu besiegen und dessen Titelträume zu begraben.

Bei den Athenern, die an 33 Spieltagen die Tabellenführung innehatten (die letzten acht punktgleich mit AEK) und auf den ersten Meistertitel seit 2010 hofften, war die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Felix Brych riesig.

Zeitgleich setzte sich in Thessaloniki AEK bei Aris mit 2:1 durch. Nach der Führung der Hausherren um die früheren Bundesligaspieler Vladimir Darida und Lukas Rupp, drehten van Weert und der frühere Frankfurter Steven Zuber das Spiel. Nun brauchen die "Gelb-Schwarzen" am Sonntag in der heimischen Arena "Hagia Sophia" lediglich einen Punkt gegen Underdog Volos, um auch rechnerisch den 13. Titel der Vereinsgeschichte zu feiern.

Direktes Duell um den Klassenerhalt

Dementsprechend ist die Euphorie rund um das Team von Trainer Matias Almeyda groß. Um 2.30 Uhr nachts empfingen etwa 5000 Fans in Athen den Flieger mit der Mannschaft und folgten dem Bus im Autokorso ins Trainingszentrum. Der 49-jährige Argentinier wird aller Voraussicht nach gleich in seiner ersten Saison in Europa einen Titel holen. Zudem steht AEK am 24. Mai im Pokalfinale gegen PAOK, das am Sonntag gegen Olympiakos ein weiteres "Endspiel" um den dritten Rang vor sich hat.

Dieser führt zur dritten Qualifikationsrunde der Europa League, während der Tabellenvierte (genauso wie der Fünfte Aris) in der zweiten Qualirunde der Europa-Conference-League antreten muss. Auch im Abstiegskampf gibt es ein Endspiel. Während Levadiakos als erster Absteiger feststeht, liefern sich Ionikos und Lamia ein direktes Duell um den Klassenerhalt. Die Hausherren brauchen nur einen Sieg, Lamia reicht auch ein Remis.