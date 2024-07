AEK holt Albaniens EM-Keeper Strakosha

Der griechische Vizemeister AEK hat am Samstagvormittag zwei namhafte Neuzugänge fixiert. Der albanische EM-Torwart Thomas Strakosha wechselt vom FC Brentford in seine Geburtsstadt. Zudem einigten sich die Athener mit dem Argentinier Roberto Pereyra, der ablösefrei von Udine in die griechische Hauptstadt wechselt.

Nach dem knapp verpassten Titel in der Vorsaison macht das Team um Trainer Matias Almeyda auf der Torhüterposition einen kompletten Neustart. Das bisherige Duo mit dem Österreicher Cican Stankovic und dem griechischen Nationalspieler Georgios Athanasiadis darf sich einen neuen Klub suchen. Mit dem Italiener Alberto Brignoli (79 Ligaspiele für Panathinaikos) hatten die Athener schon einen neuen Torwart präsentiert.

Nun folgt mit Thomas Strakosha ein weiterer. Der 29-jährige Albaner beendete unlängst das EM-Turnier als Stammkeeper in allen drei Gruppenspielen. Strakosha ist in Athen geboren und besitzt zudem einen griechischen Pass. In seiner langjährigen Zeit bei Lazio Rom kam der Schlussmann auf 164-Serie-A-Einsätze, ehe er 2022 in die Premier League zum FC Brentford wechselte. Dort kam er aber nie über die Rolle des Reservetorhüters hinaus und konnte lediglich zwei PL-Einsätze und vier weitere in FA- und League-Cup für sich verbuchen.

Roberto Pereyra folgt Almeyda

In Athen wird Strakosha auf einen alten Bekannten aus der Serie A treffen. Der 33-jährige Argentinier Roberto Pereyra (251 Serie-A-Spiele, 29 Tore für Juve und Udine, sowie 106 PL-Spiele, 16 Tore für den FC Watford) einigte sich ebenfalls mit AEK. Pereyra kickte 2011 bei River Plate gemeinsam mit AEK-Trainer Almeyda, der sich damals in seiner letzten Saison als Spieler befand und unmittelbar danach als Trainer beim argentinischen Traditionsklub anheuerte. Nun treffen sich die beiden Argentinier in Athen wieder.

Strakosha und Pereyra werden zu Wochenbeginn zum Medizincheck in Athen erwartet. Danach soll der Keeper einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Pereyra einigte sich bis 2026.