Almeyda entzaubert Terim: AEK nach Derbysieg vor Titelverteidigung

Im Vierkampf um den Titel der griechischen Super League ist wohl eine Vorentscheidung gefallen. Meister AEK deklassierte im Spitzenspiel Panathinaikos mit 3:0 und führt drei Spieltage vor dem Ende die Tabelle mit vier Punkten vor dem Stadtrivalen an. Auch die Verfolger PAOK und Olympiakos ließen Punkte liegen.

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen Tabellenführer AEK und Verfolger Panathinaikos fand am Mittwochabend in der Athener OPAP-Arena/Hagia Sophia statt. Die beiden Teams lagen vor Spielbeginn nur einen Punkt auseinander. Die Verfolger PAOK und Olympiakos erhofften sich eine Punkteteilung im Derby, um noch näher ans Führungsduo zu kommen. Doch es kam alles anders.

Nach nur sieben Minuten ging AEK durch den schwedischen Außenstürmer Niklas Eliasson in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Goalgetter Ezequiel Ponce (15 Saisontore) für die anrennenden Hausherren sogar auf 2:0.

In der Halbzeitpause stellte Panathinaikos-Coach Fatih Terim auf Dreierkette um. So wollte der türkische Star-Trainer die großen Lücken im Zentrum schließen. Doch als ob es AEK-Trainer Matias Almeyda erwartet hätte, ließ er sein Team nach der Pause fast ausschließlich über die Außen agieren. Der Mexikaner Orbelin Pineda über links und der alles überragende Eliasson über rechts konterten nach Belieben. So waren die beiden Akteure auch am entscheidenden 3:0 beteiligt (Eliasson, 69.), das sich trotz weiterer Chancen bis Spielende nicht mehr änderte.

PAOK und Olympiakos patzen

Durch den Derbysieg erhöhte sich der Vorsprung von Tabellenführer AEK bei noch drei ausstehenden Spieltagen auf vier Punkte. Da PAOK in Lamia nur zum einem 1:1-Remis kam und Olympiakos bei Aris (auch 1:1) genauso Punkte liegen ließ, wuchs der Rückstand der Nordgriechen auf sieben und des Rekordmeisters auf acht Punkte auf den Tabellenführer. Die beiden Teams müssen noch das abgesagte direkte Duell nachholen (12. Mai) und haben noch theoretische Chancen auf den Titel.

Am Sonntag empfängt PAOK Tabellenführer AEK, Panathinaikos den Pokalfinalgegner Aris und Olympiakos den Underdog aus Lamia. Danach wird die Liga wegen der beiden Halbfinalduelle in der Europa Conference League von Olympiakos gegen Aston Villa unterbrochen. Die letzten beiden Spieltage finden erst am 15. und 19. Mai gleichzeitig statt.