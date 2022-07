AEK buhlt um Pohjanpalo - Iker Bravo zu Atletico?

AEK Athen zeigt Interesse an Joel Pohjanpalo. Doch ob der Strafraumstürmer Bayer 04 Leverkusen Richtung Griechenland verlässt, ist offen. Gleiches gilt für eine angedachte Rückkehr von U-19-Nationalstürmer Iker Bravo (17) in seine spanische Heimat.

Dass sich Bayer 04 auf den Flügelpositionen noch mit einem Akteur verstärken möchte, ist bekannt. Neben dem ukrainischen Nationalspieler Mykhaylo Mudryk (21, Schachtar Donezk) ist dabei auch Man-City-Talent Samuel Edozie (19) ein heißer Kandidat. Das Leverkusener Interesse an dem Linksaußen, der bei Bayer die Einsatzzeiten bekommen könnte, die er unter Pep Guardiola in Liga und Champions League bislang nicht erhielt, ist ein beidseitiges, doch auf der Zielgeraden befindet sich der Deal bei weitem noch nicht.

Umgekehrt möchte Bayer noch den einen oder anderen Profi abgeben. Neben Mittelfeldspieler Nadiem Amiri ist Joel Pohjanpalo der prominenteste Kandidat. Und für den finnischen Nationalspieler gibt es einen ganz konkreten Interessenten: AEK Athen buhlt um den Strafraumstürmer, der vergangene Saison auf Leihbasis für den späteren Absteiger Rizespor 16 Treffer in der türkischen SüperLig erzielte.

Ablöse: Vorstellungen klaffen weit auseinander

So akut das Interesse der Griechen ist, so fraglich ist auch, ob ein Transfer zustande kommt. So liegen die etwa drei Millionen Euro Ablöse, die Bayer für den noch bis 2023 vertraglich gebundenen Angreifer aufruft, weit von den Athener Vorstellungen entfernt.

Während Pohjanpalo als Mittelstürmer Nummer 4 hinter Patrik Schick, Sardar Azmoun und Adam Hlozek kaum Einsatzchancen besitzt und abgegeben werden soll, stellt sich die Konstellation bei Iker Bravo anders dar. Der 17-jährige spanische U-19-Nationalspieler, der 2021 ablösefrei vom FC Barcelona kam, kämpft auch aufgrund von Sprachproblemen im privaten Bereich damit sich einzuleben. "Er tut sich mit der Integration etwas schwer", erklärt Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes.

Bei Iker Bravo geht es um eine Kaufoption

Jetzt zeigt Atletico Madrid Interesse an dem Mittelstürmer. Eine Leihe von Iker Bravo, damit dieser in der spanischen Heimat sportlich und privat reifen kann, ist ein Thema. Allerdings müsste Bayer dafür Atletico eine Kaufoption einräumen.

Denn das der spanische Topklub, in dessen Reserve Iker Bravo wohl zum Einsatz käme, Bayer ein Talent ausbildet, ohne selbst davon profitieren zu können, gilt als ausgeschlossen. Würde Bayer dies doch umgekehrt auch nicht machen.

Nun gilt es, ein Vertragswerk zu finden, so dass alle Seiten von dem Wechsel profitieren können. So könnte dieses für Bayer eine Rückkaufklausel beinhalten. "Mal sehen", sagt Rolfes, "wie eine Konstellation aussehen könnte". Ob ein Deal zustande kommt, ist absolut offen.