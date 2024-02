"Ähnliche Ansätze": Hollerbach zieht Parallelen zwischen Heidenheim und Union

Union Berlin befindet sich im Aufwärtstrend. Diesen möchte Angreifer Benedict Hollerbach im nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim bestätigen.

Unter Trainer Nenad Bjelica (re.) kam Benedict Hollerbach (li.) zuletzt besser in Fahrt. IMAGO/Contrast

Das Training beim 1. FC Union am Dienstagvormittag muss anstrengend gewesen sein. Benedict Hollerbach gestand bei der Medienrunde im Anschluss ein, dass er körperlich etwas müde sei.

Gedanklich blickte der 22 Jahre alte Angreifer aber optimistisch auf das nächste Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den bislang so starken Aufsteiger 1. FC Heidenheim. "Das Feeling kommt auf, dass man zu Hause jeden besiegen kann. Unsere Fans geben uns eine extreme Motivation", sagte Hollerbach. "Ich habe ein mittlerweile richtig gutes Gefühl, wenn ich auf unseren Platz gehe und die Fangesänge höre. Das war am Anfang der Saison noch nicht der Fall."

Ich muss klar sagen, dass ich dem neuen Trainerteam und dem neuen Trainer viel zu verdanken habe. Benedict Hollerbach

Inzwischen hat Hollerbach aber auch einen anderen Stellenwert im Kader. Unter Trainer Nenad Bjelica ist er im Prinzip zu einer Stammkraft aufgestiegen, nachdem er bei Vorgänger Urs Fischer kaum gespielt hatte. Der Neustart nach dem Sommerwechsel von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden verlief holprig. "Es war offensichtlich, dass es nicht funktioniert hat. Es war schwierig für mich, als Neuer Fuß zu fassen und mich zu etablieren", meinte Hollerbach. "Ich muss klar sagen, dass ich dem neuen Trainerteam und dem neuen Trainer viel zu verdanken habe - auch meinen gesamten Aufschwung in der Bundesliga."

Hollerbachs Entwicklungsprozess ist aber längst noch nicht beendet, auch wenn ihm unter Bjelica die ersten drei Saisontreffer gelangen. In keinem seiner 16 Meisterschaftsspiele stand er über volle 90 Minuten auf dem Rasen. "In manchen Spielen habe ich mich selbst ausgewechselt und angezeigt, dass ich rausmöchte. Da stelle ich meine eigenen Interessen hinter die des Teams", sagte Hollerbach. "Wichtiger ist, dass wir gewinnen wie in Hoffenheim (1:0 - d. Red.). Aber natürlich ist es mein Anspruch, 90 Minuten voll durchpowern zu können."

Heidenheim ist zu Gast - Khedira trainiert wieder voll mit

Vielleicht klappt es gegen Heidenheim. Allerdings ist Union nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel, die am 30. September Bestandteil der großen Negativserie der Hauptstädter war, gewarnt. "Heidenheim kompensiert sehr viel durch Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt. Sie werden vom Trainer taktisch sehr gut eingestellt und holen sehr viel aus ihren Möglichkeiten heraus - ähnlich wie wir", meinte Hollerbach. "Es wird sehr interessant, wenn Teams aufeinanderprallen, die ähnliche Ansätze haben. Wir haben im Hinspiel gemerkt, dass vermeintliche individuelle Qualität gegen so ein gemeinschaftlich-kompaktes Team verlieren kann."

Beim zu erwartenden Abnutzungskampf zweier laufstarker Teams kann Union auf Rani Khedira bauen. Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung am Samstag bei der TSG Hoffenheim konnte der defensive Mittelfeldmann am Dienstag wieder voll mittrainieren.