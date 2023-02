"Ähnlich wie gegen Rostock": Schmidt mahnt zur Geduld

Nachdem der 1. FC Heidenheim sein erstes Rückrundenspiel erfolgreich absolviert hat, (2:0 gegen Rostock) wartet mit der Eintracht aus Braunschweig nun ein stark abstiegsgefährdetes Team auf Frank Schmidt & Co.

Gewohnt bescheiden zeigte sich FCH-Cheftrainer Frank Schmidt (49) auf der Presskonferenz vor der Ligapartie bei Eintracht Braunschweig: "Es ist noch so viel möglich in der Tabelle. Wenn man mal überlegt, dass erst das erste Rückrundenspiel gespielt ist." Schmidt erklärte, dass sie sich nichtsdestotrotz über die drei Punkte aus der Partie gegen Rostock (2:0) freuen würden, jedoch auch, dass "alle davon ausgehen, dass in der Tabelle in die eine oder andere Richtung noch viel passieren kann".

Die Heidenheimer besetzen mit 36 Zählern nach 18 Spieltagen den dritten Tabellenplatz und haben die direkten Aufstiegsränge fest im Blick, Spitzenreiter Darmstadt 98 befindet sich mit nur drei Punkten mehr auf dem Konto in Sichtweite.

Schmidt erwartet passive Braunschweiger

Der vollständige Kontrast wartet am Samstag ab 13 Uhr (LIVE! bei kicker) auf die Schwaben. Aufsteiger Braunschweig befindet sich mitten im Abstiegskampf und steht mit 18 Punkten auf dem Abstiegsrelegationsplatz. "Man kann davon ausgehen, dass wir das Spiel machen müssen", ahnt Schmidt, der vor allem das starke Umschaltspiel der Niedersachsen betont, "das zeichnet die Eintracht aus. Das können sie."

Der gebürtige Heidenheimer mahnte außerdem zur Geduld, "ähnlich wie gegen Rostock", als seine Mannschaft mit den Toren von Tim Kleindienst (80.) und Florian Pick (88.) die Weichen erst spät auf Sieg stellte. "Da haben wir auch gezeigt, dass wir so ein Spiel mittlerweile annehmen können, auch wenn es keine Chancen im Minutentakt gab."

Personell kehrt der letzte Woche noch kranke Dzenis Burnic zurück in den Kader. Bei Adrian Beck, der nunmehr schon seit sechs Wochen verletzt ist, erläuterte der Übungsleiter, dass der Mittelfeldspieler eine "hartnäckige Verletzung an der Achillessehne" hat, wobei die Sehne selbst nicht betroffen ist, vielmehr "das Gewebe außen herum ist entzündet und da kann man leider keine klare Prognose abgeben." Daneben seien Tim Kleindienst und Patrick Mainka etwas angeschlagen, "aber das sollte eigentlich kein Problem sein."