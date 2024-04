Aehling bekommt in Frankfurt einen neuen Vertrag

Auch wenn sie in der laufenden Saison kaum eine Rolle bei Eintracht Frankfurt spielt, geht die Zeit von Anna Aehling bei der SGE in die Verlängerung. Die innen wie außen einsetzbare Verteidigerin hat einen neuen Vertrag bis Juni 2025 unterzeichnet. "Ich möchte mir jetzt immer mehr Spielzeit verdienen, mich empfehlen und angreifen", sagt die öfter von Verletzungen zurückgeworfene 23-Jährige, die 2023/24 auf vier Kurzeinsätze in der Bundesliga kommt, davon dreimal ab der 90. Minute.