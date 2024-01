Ägyptens König und Bayern-Flop: Die besten Afrika-Cup-Spieler in FC 24

Seko Fofana - Elfenbeinküste - 82 GES

In der vergangenen Saison hatte Seko Fofana (l.) den RC Lens noch in die Champions League geführt. 2023/24 trägt er nach seinem Wechsel in die Wüste das Trikot von Al-Nassr. Beim Afrika-Cup zählt der Mittelfeldmann mit der Elfenbeinküste nicht zum engeren Favoritenkreis. kicker eSport/EA SPORTS