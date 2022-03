Ägypten schlägt den Senegal und verschafft sich Vorteil

Ägypten geht mit einem kleinen Vorsprung ins Rückspiel am kommenden Dienstag. Die Pharaonen verteidigten ein frühes 1:0 gegen Afrika-Cup-Sieger Senegal clever bis zum Schluss.

In der Wiederauflage des Afrika-Cup-Finals startete Ägypten gegen Senegal furios in die Partie. Von Beginn an setzten die Pharaonen die Gäste früh unter Druck und belohnten sich prompt. Nach einem Lattenschuss von Salah konnte Ciss nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass die Kugel von seinem Oberschenkel ins Netz flog (4.).

Im Anschluss entwickelte sich eine zähe Partie mit vielen Unterbrechungen. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel etwas Tempo auf, weil der Afrika-Cup-Sieger offensiver agierte - gefährlich wurde es aber nicht. Dafür jedoch auf der Gegenseite: Da Hamdy den Ball allerdings per Kopf nicht im Tor unterbrachte, ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Senegal entwickelt kaum Torgefahr

Nach dem Wiederanpfiff agierten die Gäste druckvoller. Allerdings kreierten sie weiterhin aus dem Spiel keine Chancen, sodass eine Ecke für die erste Ausgleichmöglichkeit sorgte. Diedhious Kopfball nach der Hereingabe von Bayerns Rechtsverteidiger Sarr zischte knapp am linken Pfosten vorbei (49.). Damit war die Drangphase aber schon wieder beendet.

Erst in der Schlussphase wurde es vor beiden Toren nochmal gefährlich. Da aber Ismaila Sarr (79.) und Bamba Dieng (90. + 1) an El-Shenawy scheiterten und Marmoush (87.) auf der anderen Seite nur das Außennetz traf blieb es bis zum Ende beim 1:0.

Damit geht Ägypten mit einem kleinen Vorteil in das Rückspiel am kommenden Dienstag (19 Uhr).