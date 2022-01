Ägypten dank Salah im Halbfinale - Drama um Ersatztorwart

Mohamed Salah hat das Viertelfinale gegen Marokko nach Verlängerung noch umgebogen und träumt weiter von seinem ersten Afrika-Cup-Titel mit Ägypten. Drama gab es um den Ersatztorwart.

Rekordsieger Ägypten kann sich in der K.-o.-Runde des Afrika-Cups weiter auf seinen wichtigsten Mann verlassen: Nachdem er im Achtelfinale gegen die Elfenbeinküste (5:4 i.E.) den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte, entschied Mohamed Salah am Sonntag auch das Viertelfinale gegen Marokko - und darf nach dem nächsten Kraftakt weiter auf seinen ersten Titel mit Ägypten hoffen.

Das Duell in Kameruns Hauptstadt Yaoundé begann bei rund 30 Grad gleich mit einem Aufreger: Boufal verwandelte einen Elfmeter zu Marokkos Führung (6.), nachdem Referee Maguette Ndiaye das klare Foul von Ashraf an Hakimi rechts im Strafraum (3.) erst nach VAR-Eingriff erkannt hatte.

Marokko mit Barkok - Salahs Abstauber bringt Ägypten zurück

Die Ägypter, bei denen Ersatztorwart Abou Gabal im Tor stand, weil sich die Nummer 1 El-Shenawy im Achtelfinale verletzt hatte, hatten danach zwar mehr vom Spiel. Doch die Angriffsreihe um Salah, Mohamed und VfB-Stürmer Marmoush tat sich schwer, zu Chancen zu kommen. Halbwegs gefährliche Distanzschüsse waren kein Problem für Keeper Bono.

Und so reichte den Marokkanern, bei denen Frankfurts Barkok in die Startelf rotiert war, der Elfmeter gepaart mit einer konzentrierten Abwehrleistung für Führung nach einer ersten Hälfte, die immer wieder von Diskussionen geprägt war.

Zum zweiten Durchgang brachte Ägyptens Trainer Carlos Queiroz Flügelstürmer Trezeguet für den angeschlagenen Innenverteidiger Hegazi, und der Aston-Villa-Profi kam nach schöner Einzelaktion von Salah gleich dem Ausgleich nah, verzog jedoch (49.). Dann aber war Salah zur Stelle: Der Liverpool-Torjäger staubte nach einer Marmoush-Ecke zum 1:1 ab, nachdem ihm Bono einen Kopfball von Abdelmonem vor die Füße gelenkt hatte.

Ägyptens Ersatztorwart lässt sich doch auswechseln - dann schlägt Trezeguet zu

In einem zunehmend hitzigen Duell war Ägypten, jetzt immer wieder angetrieben von Salah, zunächst am Drücker. In der 62. Minute verhinderte Saiss per Grätsche, dass Marmoush das Spiel komplett dreht - während Abou Gabal auf der Gegenseite Aguerds Kopfball noch an die Latte lenkte (81.). Dabei verletzte sich der Schlussmann, wollte aber partout nicht ausgewechselt werden.

Erst kurz nach Beginn der Verlängerung hatte der Routinier, der am Vortag 33 Jahre alt geworden war, ein Einsehen und machte für Sobhy, Ägyptens Nummer 3, Platz. Wenig später jubelten beide: Salah fintierte auf der rechten Seite erfolgreich und legte Trezeguet perfekt das 2:1 auf (100.). Marokko war gefordert - biss sich aber die Zähne aus.

Ohne noch eine nennenswerte Chance zuzulassen - und ohne das vermeintlich sichere "Empty Net"-Tor zum 3:1 zu erzielen (Zizo, 120.+2) -, brachte Ägypten die Führung ins Ziel und kann im Halbfinale gegen Gastgeber Kamerun am Mittwoch (20 Uhr, LIVE! bei kicker) den nächsten Schritt zum achten Titel machen, den ersten seit 2010. Für Marokko, das in den 32 Länderspielen zuvor nur einmal verloren hatte, ist das Turnier beendet.