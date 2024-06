Aebischer schreibt Schweizer EM-Geschichte

Beim Schweizer EM-Auftakt hat Michel Aebischer vom FC Bologna für Furore gesorgt - und Geschichte geschrieben. Eine spezielle Premiere erlebte auch Ex-Nürnberger Kwadwo Duah.

Nach dem furiosen 5:1-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland waren am Samstag in Köln vor euphorisierten Fangruppen die beiden anderen Gruppengegner Schweiz und Ungarn gefordert. Der Verlierer - die Magyaren unterlagen mit 1:3 - steht in Gruppe A bereits mächtig unter Zugzwang.

Direkt in den ersten 45 Minuten traten zwei Profis ins Rampenlicht, die bei den Eidgenossen bislang eher Nebenrollen eingenommen hatten. Nach bereits zwölf Minuten spielte der überraschend aufgestellte Michel Aebischer einen überragenden Steckpass auf den ebenso unerwartet gesetzten Kwadwo Duah - und schon führte die Schweiz.

Der ehemalige Nürnberger Duah, der mittlerweile für Ludogorez Rasgrad in Bulgarien aufläuft, blieb vor Leipzigs Keeper Peter Gulacsi eiskalt und erzielte seinen allerersten Länderspieltreffer im erst zweiten A-Länderspiel.

Bemerkenswert war dabei vor allem die Schweizer Teamarbeit in der Vorbereitung des Treffers: Die 22 Pässe, die letztlich im Führungstor mündeten, waren tatsächlich die drittlängste Staffete vor einem Tor bei Europameisterschaften seit Datenerfassung im Jahr 1980.

Torschütze und Assistent? Gab es bei der Nati noch nie

Und Aebischer, der in dieser Saison für Serie-A-Überraschungsmannschaft Bologna insgesamt in 36 Ligaspielen aufgelaufen war, hatte noch nicht genug. Der 27-Jährige nahm in seinem 21. A-Länderspiel in der 45. Minute das Herz in die Hand - und schlenzte den Ball zur 2:0-Pausenführung sehenswert ins rechte untere Eck.

Damit schrieb Aebischer, der in der kommenden Saison mit Bologna wieder Champions League spielen wird (bereits zehn CL-Einsätze für die Young Boys Bern), Schweizer EM-Geschichte. Nie zuvor bei einer Endrunde hatte ein Profi aus dem deutschen Nachbarland im gleichen Spiel einen Treffer vorbereitet und einen weiteren selbst erzielt.