Adrian Sipos hat mit Ungarn Großes vor: "Eine Medaille wäre das absolute Highlight"

Von der MT Melsungen fährt mit Adrian Sipos ein Spieler zu den Olympischen Spielen nach Paris. Der Abwehrchef der Nordhessen bereitet sich ab dieser Woche mit der ungarischen Nationalmannschaft auf das Turnier vor.

„Jeder Sportler träumt doch davon, einmal in seiner Karriere bei den Olympischen Spielen zu starten", erzählt Adrian Sipos in einer Pressemeldung des Vereins. Für den ungarischen Kreisläufer geht dieser Traum nun in Erfüllung. Die Vorfreude ist schon jetzt riesig.

In genau einem Monat trifft Ungarn im ersten Vorrundenspiel auf Ägypten. Weitere Gruppengegner sind Argentinien, Norwegen, Dänemark und Frankreich. Trotz dieser namenhaften Gegner träumt Sipos groß: „Eine Medaille wäre natürlich das absolute Highlight."

» Vorrundenspielplan des Olympischen Turniers

In dieser Woche kommen die ungarischen Nationalspieler zusammen. Erst steht der Medizincheck an, dann folgt die Vorbereitung. Groß Pause war für Sipos nach seiner ersten Bundesligasaison also nicht. Erst vergangenen Sommer war der 34-Jährige vom ungarischen Topclub Telekom Veszprem nach Melsungen gekommen.

» Zum Olympia-Kader von Ungarn