Admira verpflichtet Stürmer Mujanovic

Zweitligist Admira Wacker vermeldet seinen ersten Winterneuzugang und verstärkt seine Offensive mit Stürmer Salko Mujanovic. Wie die Niederösterreicher bekanntgeben, wechselt der 27-jährige Angreifer von Regionalligist FCM Traiskirchen in die Südstadt.

Die Admira startet bereits mit den Planungen für das Frühjahr und gibt die Verpflichtung von Angreifer Saldo Mujanovic bekannt. Der 27-jährige Stürmer aus Bosnien-Herzegowina wechselt von Regionalligist FCM Traiskirchen in die Südstadt, wo er einen Vertrag bis Sommer 2025 inklusive Option unterzeichnet.

Sportdirektor Peter Stöger ist überzeugt, dass der Angreifer eine wichtige Verstärkung für die Offensivabteilung darstellen wird: "Salko Mujanovic hat im Herbst mit seinen zahlreichen Toren auf sich aufmerksam gemacht und Begehrlichkeit geweckt. Dank der ausgezeichneten Kooperation mit Traiskirchen ist es uns gelungen, Salko für uns zu gewinnen. Wir bekommen einen Stürmer, der ganz genau weiß, wo das Tor steht. Er bringt Qualitäten mit, die unser Offensivspiel beleben."

Mujanovic erzielte in der abgelaufenen Herbstsaison der Regionalliga Ost in 16 Spielen stolze 16 Tore. Zuvor stand der Mittelstürmer aus Bosnien unter anderem bei Draßburg, Kalsdorf, Wörgl, Bad Gleichenberg, dem SV Lafnitz sowie Klubs aus seinem Heimatland unter Vertrag. Nun will er in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs seinen Torreicher unter Beweis stellen. Die Admira befindet sich nach den ersten 15 Spieltagen mit 21 Punkten aktuell nur auf Platz elf.