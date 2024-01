Admira und Angreifer Tranziska gehen getrennte Wege

Zweitligist Admira Wacker gibt den Abgang von Stürmer Jakob Tranziska bekannt. Der 22-jährige Angreifer aus Deutschland wechselt mit sofortiger Wirkung nach Tschechien zu Dynamo Budweis.

Jakob Tranziska wird ab sofort nicht mehr für die Admira auf Torjagd gehen, sondern seiner Fußballschuhe künftig in Tschechien schnüren. Wie der Zweitligist aus Niederösterreich vermeldet, wechselt der 22-jährige Angreifer nach eineinhalb Jahren in der Südstadt zu Dynamo Budweis. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Sportdirektor Peter Stöger sagt zum Abgang des Offensivspielers: "Jakob wollte eine neue Herausforderung, ist mit der Bitte einer Veränderung auf uns zugekommen und wir sind diesem Wunsch nachgekommen." Seit seinem Wechsel im Sommer 2022 zur Admira absolvierte der gebürtige Coburger 33 Pflichtspiele, in denen ihm sieben Tore sowie zwei Assists gelangen.

In der laufenden Saison stand der Angreifer in elf Spielen der 2. Liga auf dem Platz und konnte dabei zwei Treffer beisteuern. Auch in der ersten Runde des ÖFB-Cups beim 4:2-Sieg gegen den ASK Klagenfurt nach Verlängerung konnte er einmal anschreiben. Vor seiner Zeit in der Südstadt war der 22-Jährige für die Zweitmannschaft des deutschen Bundesligisten FSV Mainz 05 im Einsatz.