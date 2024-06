Admira schnappt sich Bregenz-Stürmer Brückler

Zweitligist Admira Wacker verstärkt seinen Angriff mit Lukas Brückler. Der 24-jährige Angreifer wechselt ablösefrei von Konkurrent Schwarz-Weiß Bregenz in die Südstadt, wo er einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet.

Die Admira rüstet für die kommende Saison auf und präsentiert mit Lukas Brückler einen neuen Stürmer. Der 24-jährige Angreifer ging zuletzt für Konkurrent Schwarz-Weiß Bregenz auf Torjagd und schließt sich nun ablösefrei den Südstädtern an. Beim niederösterreichischen Zweitligisten unterzeichnet Brückler einen mehrjährigen Vertrag.

"Lukas hat sich in der letzten Spielzeit noch einmal enorm weiterentwickelt. Seine gute Performance hat Begehrlichkeit geweckt, es gab einige Interessenten - auch aus der Bundesliga. Daher sind wir sehr glücklich, dass wir ihn von einem gemeinsamen Weg überzeugen konnten und er sich für die Admira entschieden hat. Lukas ist ein Spieler, der uns im Sturm weiterhelfen und gefährlicher machen kann", zeigt sich Sportdirektor Peter Stöger stolz über die Verpflichtung.

Brückler wechselte erst im Sommer 2023 aus Golling nach Bregenz und konnte sich auf Anhieb als fixe Größe etablieren. In seiner ersten Zweitligasaison verzeichnete der 24-Jährige elf Tore und drei Assists in 30 Spielen. Nun will er bei der Admira seinen positiven Lauf fortsetzen: "Ich habe mich bewusst für die die Admira entschieden, weil ich mich mit der Philosophie des Vereins total identifizieren kann. Hier ist etwas am Wachsen und ich freue mich auf die neue Herausforderung."