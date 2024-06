Admira rüstet weiter auf: Haudum an Bord

Nach Alexander Leidinger, Nicolas Zdichynec, Manuel Holzmann, Lukas Brückler und Deni Alar präsentierte Admira Wacker am Donnerstag mit Stefan Haudum schon den sechsten Neuzugäng für die kommende Saison.

Neo-Admira-Trainer Thomas Silberberger darf sich über die nächste Verstärkung für die kommende Zweitliga-Saison freuen. Stefan Hadum kickt ab sofort in der Südstadt.

Sportdirektor Peter Stöger und der Technische Direktor Ralph Muhr freuen sich über "einen bundesligaerfahrenen Spieler, der uns dank seiner Persönlichkeit und bereits erwiesenen Mentalität auch Führungsqualitäten ins Team bringt. Zudem ist er ein variabel einsetzbarer Defensivakteur, der seinen überwiegend jungen Mitspielern gut tun wird."

Der 29-jährige Oberösterreicher kam letzte Saison bei BW Linz auf 15 Pflichtspiel-Einsätze und stand dabei zehn Mal in der Startelf. Insgesamt lief Haudum in der Bundesliga schon 107 Mal auf und in der 2. Liga 69 Mal.

Lesen Sie auch: Admira holt Zweitliga-Torschützenkönig Deni Alar