Admira-Profis Vorsager und Stevanovic fassen Sperren aus

Beim abschließenden Ligaspiel vor der Winterpause wird die Admira ohne Wilhelm Vorsager und Andrej Stevanovic auskommen müssen. Die beiden Profis des niederösterreichischen Zweitligisten erhielten bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Schwarz-Weiß Bregenz in einer hektischen Schlussphase jeweils die Rote Karte und wurden nun vom Senat der Bundesliga gesperrt. Während Stevanovic für die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance eine Ein-Spiel-Sperre auffasste, erhielt Mittelfeldprofi Vorsager für seine Tätlichkeit sogar eine Zwei-Spiel-Sperre. Allerdings ein Spiel davon bedingt auf sechs Monate.

Vorsager schwächte seine Mannschaft mit seinem Ausschluss beim Stand von 1:2, ehe es nur wenige später nach einem Foul von Teamkollege Stevanovic nicht nur erneut Rot für die Südstädter gab, sondern auch Elfmeter für den Gegner aus Bregenz. Diesen verwandelte Murat Satin schließlich zum 3:1-Endstand.

Die Admira befindet sich nach einem guten Start in die neue Saison mittlerweile auf dem absteigenden Ast. Die vergangenen zwei Ligaspiele gingen verloren, in den letzten zehn Partien gab es für die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Pratl lediglich einen Sieg. In der Tabelle findet man sich nur mehr auf dem zwölften Platz wieder.