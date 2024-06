Admira holt Zweitliga-Torschützenkönig Deni Alar

Nach der überraschenden Verpflichtung von Thomas Silberberger als neuen Cheftrainer lässt die Admira auch mit einer Transfermeldung aufhorchen. Deni Alar, der sich in der vergangenen Saison gemeinsam mit Dario Tadic zum Torschützenkönig in der 2. Liga krönte, wechselt vom DSV Leoben in die Südstadt.

Die Admira macht sich bereit für den Kampf um den Aufstieg in der neuen Spielzeit und gibt nach der Verpflichtung von Thomas Silberberger als neuen Coach nun auch den Transfer von Deni Alar bekannt. Der Torschützenkönig der vergangenen 2.-Liga-Saison (16 Treffer gemeinsam mit St. Pöltens Dario Tadic) wechselt von Zwangstabsteiger DSV Leoben in die Südstadt und sorgt für zusätzliche Verstärkung in der Offensive.

"Den Torschützenkönig der abgelaufenen 2. Liga-Saison für unsere Mannschaft zu gewinnen, freut uns natürlich sehr. Mit Deni bekommt unsere Offensivabteilung zusätzliche Qualität, enormen Torhunger und auch die notwendige Erfahrung eines Goalgetters", reiben sich Sportdirektor Peter Stöger und der Technische Direktor Ralf Muhr vor Freude die Hände.

273 Bundesligaspiele

Der 34-jährige Angreifer blickt auf eine bewegte Karriere zurück und bringt die Erfahrung von 273 Pflichtspielen in der Bundesliga mit. Dort erzielte der Linksfuß für den Kapfenberger SV, den SK Sturm Graz sowie den SK Rapid insgesamt 97 Tore und bereitete 28 weitere vor. Von Sommer 2019 bis Sommer 2020 war der routinierte Stürmer auch im Ausland für den bulgarischen Klub Levski Sofia am Ball und brachte es dort auf vier Treffer in 21 Einsätzen. Nach seiner Rückkehr nach Österreich spielte er in den vergangenen drei Jahren bereits in der 2. Liga für den SKN St. Pölten, die Vienna und zuletzt Leoben. Nun geht es für ihn bei der Admira weiter.

"Ich habe nach dem ersten Gespräch sofort gemerkt, dass hier bei der Admira etwas am Entstehen ist und ich ein Teil davon sein möchte. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen", gibt sich Alar ambitioniert für seine Zeit bei den Niederösterreichern.