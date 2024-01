Admira holt Ex-Austrianer El Moukhantir

Der FC Flyeralarm Admira gibt den zweiten Neuzugang für das Frühjahr bekannt. Anouar El Moukhantir kommt ablösefrei aus Finnland vom FC Lahti und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Der FC Flyeralarm Admira rüstet in der Offensive nach und verstärkt sich mit dem 26-jährigen Anouar El Moukhantir. Das gab der Zweitligist am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Der Deutsche wurde im Nachwuchs von Austria Wien groß, kam aber zu keinem Einsatz für die Kampfmannschaft. Für die Young Violets absolvierte er aber 152 Partien, in denen ihm 20 Tore und 23 Vorlagen gelangen.

Zuletzt war der Angreifer beim finnischen Erstligisten FC Lahti aktiv, wechselt aber nun nach nur knapp einem halben Jahr wieder nach Österreich. Bei der Admira unterschrieb El Moukhantir einen Vertrag bis zum Saisonende, plus Option auf ein weiteres Jahr. "Anouar war schon im Sommer ein Thema und hat einige Trainingseinheiten bei uns absolviert. Jetzt hat sich wieder die Chance ergeben, den Spieler zu verpflichten und wir haben diesmal zugeschlagen", so Sportdirektor Peter Stöger.

Die Admira liegt aktuell auf dem elften Platz der Tabelle, sowohl mit dem Ab- als auch dem Aufstieg werden die Niederösterreicher wohl nichts mehr zu tun haben.