Halbzeitfazit: Die Admira führt in einer umkämpften Partie mit 1:0. Die Südstädter konnten ab der 15. Minute das Spiel an sich reißen und gingen anschließend nach einem Eckball in Führung. Nach dem Treffer bemühte sich Lafnitz um eine Antwort blieb aber noch ohne Erfolg.