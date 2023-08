Adlis Sperre, Bayers Engpass und wie Rolfes reagiert

Die Erstbesetzung von Bayer 04 in der Offensive ist eine starke. Doch nicht nur beim Ligaauftakt gegen Leipzig wird mit Amine Adli ein Protagonist fehlen. Die Sperre des Franzosen zeigt eine Schwachstelle des hochkarätigen Kaders auf.

Am Samstag am Hamburger Millerntor wird Adli in der Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal gegen Regionalligist Teutonia Ottensen für Bayer 04 stürmen. Der Franzose, der im ersten Halbjahr einen deutlichen Schritt nach vorne machte und nach Moussa Diaby wettbewerbsübergreifend gemeinsam mit Florian Wirtz der beste Scorer der Werkself in diesem Kalenderjahr ist, hat sich vom reinen Talent zum klaren Stammplatzkandidaten und perspektivischen Leistungsträger entwickelt.

Der Plan mit dem 23-Jährigen, der 2021 vom FC Toulouse kam, geht auf. Und das, obwohl Adli einige verletzungsbedingte Rückschläge (Muskelsehnenriss im Oberschenkel, Schlüsselbeinbruch) im Jahr 2022 hinnehmen musste. In den zwei Jahren hat er sich dennoch zum Nachfolger von Diaby entwickelt, den Bayer in diesem Sommer für 55 Millionen Euro plus Boni an Aston Villa verkaufte.

Stand heute ist der U-21-Nationalspieler links vorne im 4-2-3-1 gesetzt. Doch an den erste drei Spieltagen muss er dennoch zuschauen. Adli ist dann wegen einer Roten Karte, die er sich beim Saisonfinale in Bochum einhandelte, die drei Spiele gesperrt. Ein Ausfall, der Bayer durchaus trifft und eine Schwachstelle in dem grundsätzlich hochkarätig besetzten Kader aufzeigt: Diesem fehlt in der Offensive ein gleichwertiger zweiter Anzug.

Zwar ist die Mittelstürmerposition mehr als doppelt besetzt: Neben Victor Boniface hat Xabi Alonso hier wohl ab Oktober mit Patrik Schick einen zweiten Topakteur zur Verfügung. Zudem können Sardar Azmoun (derzeit verletzt) und Adam Hlozek, den der Trainer in der Vorbereitung durchweg als Neuner einsetzte, dort spielen. Doch in der Dreiereihe dahinter sieht es deutlich dünner aus.

Ein Ersatz für Adli beispielsweise, der ähnliche Qualitäten mitbringt, fehlt. Hlozek könnte zwar über halblinks angreifen, doch die Dynamik und die Fähigkeit, sich auch auf engstem Raum spielerisch durchzusetzen, bringt der Tscheche nicht in diesem Maße mit. Gleiches gilt für Nadiem Amiri, der in der Vorbereitung als Backup auf Linksaußen fungierte, aber eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, wahlweise Sechser, Achter oder Zehner ist.

Fällt einer von den drei Kreativen hinter Boniface, Adli, Wirtz oder Jonas Hofmann, aus, sinkt das Niveau zwangsläufig. Immerhin kann Xabi Alonso mit dem Trio sehr flexibel hantieren: Alle drei sind auf jeder anderen Positionen in der Dreierreihe denkbar. Doch in den englischen Wochen wäre die Personaldecke einfach zu dünn. Selbst wenn man die Variante einbezieht, dass Offensivverteidiger Jeremie Frimpong notfalls auch als Rechtsaußen spielen könnte.

Aktuell muss Xabi Alonso mit dem Substanzverlust bei einem Ausfall leben - oder auf ein 3-5-2 umstellen, in dem Wirtz beispielsweise gegen Leipzig hinter dem Duo Boniface/Hofmann agieren könnte. Oder Hofmann hinten den anderen beiden. Doch schon bei einem Ausfall über eine Systemumstellung nachdenken zu müssen, ist natürlich weit vom Idealfall entfernt. Um einen solchen Engpass und dessen Konsequenzen zu vermeiden, muss Bayer in der Offensive nach nachbessern.

Rolfes: "Ziel ist es, noch eine gute Lösung zu verpflichten" - Lookman spielt keine Rolle

Geschäftsführer Simon Rolfes urteilt zwar über die Offensive: "Da sind wir von den Typen her flexibel aufgestellt." Was kurzfristig defnitiv hilft. Doch nicht auf Dauer in einer Saison voller englischer Wochen und potenzieller Ausfälle. Deshalb sucht Rolfes entweder einen gestandenen Akteur für die Flügel- bzw. Halbposition im Angriff "oder einen Spieler, der in seiner Entwicklung noch einen halben Schritt zurück ist, aber dem du noch mehr zutraust. Ziel ist es, noch eine gute Lösung zu verpflichten", erklärt der Geschäftsführer.

Soforthilfe oder hochkarätiges Talent, das zur berechtigten Hoffnung Anlass gibt, das es schnell funktionieren könnte? Vieles deutet auf die erste Variante hin. Doch Rolfes möchte sich noch nicht festlegen. Der Markt bestimmt bei der Entscheidung mit. Der gehandelte Ex-Leipziger Ademola Lookman (Atalanta Bergamo) soll dabei keine Rolle spielen.