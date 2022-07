Adlis nächster Schritt auf einem langen Weg

Fast vier Monate nach seiner schweren Oberschenkelverletzung hat sich Amine Adli bei Bayer 04 Leverkusen zumindest im Training zurückgemeldet. Allerdings ist der Angreifer noch bei weitem nicht voll belastbar.

Am Montag kehrte der Franzose auf dem Trainingsplatz in den Kreis der Mannschaft zurück, nachdem er nach seinem Sehnenriss im Oberschenkel genauso wie Florian Wirtz (Kreuzbandriss) im Trainingslager in Kaprun/Zell am See noch individuell an seinem Comeback gearbeitet hatte.

Am Nachmittag absolvierte der französische U-21-Nationalspieler nun seine erste lockere Einheit mit seinen Kollegen, nachdem er sich Ende März beim Einsatz für Frankreichs U-21-Auswahl schwer verletzt hatte. Doch Adli, der weiterhin als verletzter Spieler gilt, darf die Übungen nur zu einem Teil mitmachen, muss weiter vorsichtig mit gut dosierter Belastung herangeführt werden. Gut möglich, dass er am Dienstag wieder individuell arbeitet.

Für den 22-Jährigen war es der nächste Schritt auf seinem langen Weg zurück zu voller Einsatzfähigkeit. Der schnelle Offensivakteur, der vom französischen Spezialisten Dr. Bertrand Sonnery-in Lyon Anfang April operiert worden war, wird allerdings noch einige Zeit brauchen, um wieder bei 100 Prozent zu sein.

Mit Adlis Rückkehr als echte Option würden sich die Variationsmöglichkeiten für seinen Trainer deutlich erhöhen, der auch den beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen Udinese Calcio mit einer Knöchelprellung ausgewechselten Rechtsverteidiger Jereme Frimpong wieder im Teamtraining begrüßen konnte. Denn Adli ist nicht nur auf den offensiven Außenpositionen ein Kandidat, sondern wie der zentrale Angreifer Sardar Azmoun und der zuletzt gegen Udine als Linksaußen im 4-2-3-1 eingesetzte Neuzugang Adam Hlozek eine der drei Alternativen auf der Zehn für den noch mindestens bis November ausfallenden Florian Wirtz.

25 Einsätze in der Debütsaison

Schließlich agierte Adli, der für Bayer 04 in seiner ersten Saison in 25 Bundesligaeinsätzen auf insgesamt drei Tore und drei Assists kam, bei seinem Ex-Klub FC Toulouse bis zum Sommer 2021 auf der zentralen Offensivposition im Mittelfeld. Akut wird die Rolle auf der Zehn meist von Mittelstürmer Azmoun ausgefüllt, der diese auch am Samstag beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Drittligist SV Elversberg übernehmen dürfte.

Stephan von Nocks