Adlis Idee mit Xabi Alonso: "Kann dafür sorgen, dass der Trainer das System ändert"

Er war ein Gewinner der Vorbereitung war, musste aber wegen einer Rotsperre in der Liga lange zuschauen. Jetzt möchte sich Amine Adli seinen Platz in Leverkusens Startelf zurückerobern. Doch ihm ist bewusst, dass der Weg steinig werden kann.

Will in die erste Elf: Amine Adli. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Die ersten drei Spieltage hat Amine Adli mit einem weinenden und einem lachenden Auge verfolgt. Erfreut war der 23-Jährige aufgrund des starken Starts der Werkself, betrübt, weil er aufgrund einer Rotsperre aus der Vorsaison bei den drei Partien zuschauen musste.

Doppelt ärgerlich für den schnellen Linksfuß, der sich mit einer guten Vorbereitung und einem starken Auftritt im DFB-Pokalspiel bei Teutonia Ottensen (8:0) als ein Gewinner bei der Werkself im 4-2-3-1 fühlen durfte, schwenkte doch Trainer Xabi Alonso zum Ligastart vom 4-2-3-1 zurück auf das 3-4-3 aus der Vorsaison, in dem ein Platz weniger für einen Angreifer vorhanden ist.

Adli ist diese für ihn ungünstige Entwicklung voll bewusst. "Natürlich, aber wenn ich es gut mache und sehr gut arbeite, kann ich dafür sorgen, dass der Trainer das System ändert", gibt er sich kämpferisch, "es ist nur mein Job, das Beste zu geben, um wieder in die Mannschaft zu kommen. Aber im Moment spielen wir sehr gut im 3-4-3."

So auch beim 2:2 im Spitzenspiel beim FC Bayern München, bei dem Adli als Joker in der Endphase zum Einsatz kam. "Wir haben sehr gut gespielt. Ich glaube, dass wir mehr als einen Punkt verdient gehabt hätten", urteilt der variable Offensivakteur, der auf allen Positionen vor der Doppelsechs einsetzbar ist, aber in einem 3-4-3 auf den beiden Halbstürmer-Positionen sowie im 4-2-3-1 als halbrechter und zentraler Akteur der offensiven Dreierreihe am besten aufgehoben ist.

Es ist schwer, jemanden aus der Mannschaft zu nehmen, wenn sie so gut arbeitet. Amine Adli

Aber auch um seine Chance im 3-4-3, in dem derzeit Victor Boniface sowie Florian Wirtz und Jonas Hofmann gesetzt sind, wird Adli fighten. "Ich arbeite sehr hart dafür im Training, um wieder in die erste Elf zu rücken. Natürlich hat die Mannschaft sehr gut gespielt und es ist schwer, jemanden aus der Mannschaft zu nehmen, wenn sie so gut arbeitet", sagt er und weiß: "Ich muss mir meinen Platz wieder erkämpfen. Aber die Plätze in der Mannschaft sind sehr umkämpft. Wir haben viele gute Spieler, aber das macht uns nur stärker."

Adlis Hoffnung auf einen Systemwechsel sind nicht völlig abwegig. Am Donnerstag in der Europa League gegen die Schweden vom BK Häcken, der im 4-3-3 antritt, würde das 4-2-3-1 womöglich sogar besser passen als das bewährte 3-4-3. Dann könnte Xabi Alonso mit Adli eine vierte Offensivkraft nominieren - und dieser daran arbeiten, den Status von vor dem Saisonstart wiederherzustellen.