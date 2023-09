Adlis "Entscheidung des Herzens" mit Nebeneffekten

Vor einer Woche debütierte Amine Adli für den WM-Dritten Marokko, nachdem er noch im Juni für Frankreich bei der U-21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien aktiv war. Jetzt erklärt der Leverkusener Angreifer, warum er den Fußballverband gewechselt hat.

Ein Länderspiel steht seit dem Dienstag vergangener Woche in der Vita von Amine Adli. Beim 1:0-Erfolg gegen Burkina Faso (mit seinem Leverkusener Teamkollegen Edmond Tapsoba) stand der 23-Jährge in der Startelf Marokkos und bereitete den Siegtreffer vor, ehe er in der 67. Minute ausgewechselt wurde.

Große Konkurrenz in Frankreich

Ein Einstand nach Maß, der den in Frankreich geborenen Angreifer auch zum A-Nationalspieler machte. Ein Status, den er in der Equipe tricolore zumindest vorerst nicht so schnell erreicht hätte. Schließlich verfügt Frankreich über weit mehr als eine Hand voll Top-Angreifer. Um für Les Bleus stürmen zu dürfen, muss man extrem stark sein angesichts der zahlreichen Konkurrenz.

Rein emotionale Entscheidung

Für den Wechsel Adlis zur A-Nationalelf Marokkos, der bis zum Sommer für die französische U-21-Nationalmannschaft spielte, vermuteten viele Beobachter die rationale Abwägung der Einsatzchancen in beiden Teams als das Königsargument. Doch Adli, der beide Staatsbürgerschaften besitzt, versichert, dass es sich bei ihm um eine rein emotionale Entscheidung gehandelt habe.

"Ich hatte mich auf die französische U 21 eingelassen, mit der ich einen Prozess begonnen hatte mit der Qualifikation für die U-21-EM. Den wollte ich zu Ende bringen", erklärt er den späten Zeitpunkt der Verkündung seines Verbandwechsels im August, "aber in meinem Herzen und meinem Kopf war klar, weil meine Eltern aus Marokko stammen, dass ich mich für Marokko entscheiden würde."

Die deutlich besseren Einsatzchancen als in der Equipe tricolore leugnet Adli nicht, ordnet aber ihre Bedeutung als nicht wichtig ein. "Vielleicht ist es so, weil Frankreich ein sehr starkes Team hat, aber Marokko hat auch eine sehr starke Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die nach oben drängen", urteilt Adli über die Wahrscheinlichkeit zum Zuge zu kommen, betont allerdings: "Aber ich habe nicht an die Perspektive gedacht, wo ich mehr spielen kann. Es war wirklich eine Entscheidung des Herzens. Ich hätte Marokko auch gewählt, wenn dort die Plätze stärker umkämpft gewesen wären."

Nachteil für Bayer 04

In Marokko dürfte er regelmäßig als Nationalspieler gefragt sein, was Bayer 04 allerdings auch einen Nachteil beschert. So wird der Werksklub während des Afrika Cups (13.1. bis. 11.2.) auf Adli wohl genauso verzichten müssen wie auf die beiden Innenverteidiger Tapsoba und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) sowie Mittelstürmer Victor Boniface (Nigeria).