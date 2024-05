Adli: "Xabi hat nicht vergessen, mich an den Fehler zu erinnern"

Vor einem Jahr leitete Amine Adli mit einer Tätlichkeit die Leverkusener Niederlage in Bochum ein, die nur mit Glück ohne Konsequenzen für Bayer 04 blieb. Jetzt traf der Stürmer beim 5:0-Sieg zur endgültigen Entscheidung und kann seinen damaligen Aussetzer abhaken.

Der 27. Mai 2023 ist als ein schwarzer Tag in der Karriere von Amine Adli verankert. An jenem Samstag ließ sich der Linksfuß am 34. Spieltag nach einem Halten von Bochums Dominique Heintz zu einer Tätlichkeit hinreißen, sah bereits in der 8. Minute die Rote Karte. Ein Platzverweis mit Folgen.

Zum einen, weil Bayer 04 die Partie sang- und klanglos 0:3 verlor. Hätte nicht die bereits als Absteiger feststehende Hertha aus Berlin zeitgleich in Wolfsburg gewonnen, hätte Bayer 04 die Qualifikation zur Europa League verpasst, in der der Werksklub am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nächster Woche im Finale in Dublin antritt. Zum anderen verlor Adli durch die folgende Drei-Spiele-Sperre trotz starker Vorbereitung in der jetzt laufenden Saison seinen Stammplatz in Leverkusen und musste so noch lange für seine Dummheit aus dem Mai 2023 büßen.

Wiedersehen mit Bochum für Adli "speziell"

Am Sonntag aber konnte der marokkanische Nationalspieler dieses dunkle Kapitel für sich abschließen. Erzielte Adli doch als Joker beim 5:0-Erfolg per Kopf das 3:0, das die endgültige Entscheidung darstellte. Dementsprechend erleichtert zeigte sich der schnelle Angreifer nach der Partie.

In der vergangenen Saison flog Amine Adli in Bochum vom Platz. IMAGO/Sven Simon

"Ich bin sehr glücklich. Der Trainer hat nicht vergessen, mich an den Fehler aus dem letzten Jahr zu erinnern", sagte Adli, "natürlich wollten wir die Revanche für die Niederlage damals. Und es war auch speziell für mich." Beide Negativerlebnisse kann er nun für sich persönlich streichen.

Des Trainers Worte wirken - Adli selbstkritisch

Wobei Xabi Alonsos Worte an Adli vor dessen Hereinnahme in der 69. Minute komplett positiv besetzt waren. "Als ich mich für die Einwechslung bereit gemacht habe, hat der Trainer mich nochmal motiviert", erklärte der Profi, "er sagte so etwas wie: Letztes Jahr hast du einen Fehler gemacht, dieses Jahr revanchierst du dich."

Dies gelang Adli nach einer Ecke des ebenfalls eingewechselten Jonas Hofmann, der später noch das 5:0 einleitete, in der 76. Minute. Allerdings hätte dies nicht der einzige Treffer für das torgefährliche Laufwunder bleiben müssen. "Ich bin froh, dass ich getroffen habe", sagte Adli, räumte aber ein: "Ich hätte sogar noch öfter treffen können."

Nächste Extra-Motivation?

In der Tat. Schon in der 71. Minute war Adli ganz nah dran, als Bochums Keven Schlotterbeck seinen Schuss entscheidend abfälschte, in der 75. und in der 88. Minute scheiterte Adli jeweils am stark reagierenden Manuel Riemann.

Egal, Bayer gewann trotzdem deutlich. Und Xabi Alonso hat für das nächste Leverkusener Gastspiel in Bochum doch noch etwas, womit er Adli extra motivieren kann.