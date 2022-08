Adli und Lunev fehlen Leverkusen wochenlang

Als wäre die 1:2-Niederlage gegen Augsburg allein nicht schon bitter genug gewesen: Am Sonntag musste Bayer 04 den Ausfall von gleich zwei Akteuren vermelden. Neben Amine Adli, der in der Schussphase unglücklich auf die Schulter gefallen war, muss Leverkusen vorerst auch auf Ersatztorhüter Andrey Lunev verzichten.

Der Ausfall von Amine Adli hatte sich am Samstag schon angekündigt. Hatte der französische U-21-Nationalspieler, der in der 63. Minute eingewechselt worden war, doch in der siebenminütigen Nachspielzeit schon passen müssen, nachdem er in der 90. Minute von Augsburgs Maximilian Bauer mit Karacho umgemäht worden und auf die linke Schulter gefallen war. Die Werkself hatte danach, weil das Auswechselkontingent bereits erschöpft war, die Schlussphase in Unterzahl bestreiten müssen.

Am Sonntag bestätigte eine Computertomographie den am Samstag nach einer Röntgenuntersuchung im Raum stehenden Verdacht eines Schlüsselbeinbruchs. Adli, der nach einer Sehnenoperation im Oberschenkel gegen Augsburg gerade sein Comeback nach einer über viermonatigen Verletzungspause gefeiert hatte, muss allerdings nicht operiert werden und wird Bayer 04 nach Vereinsangaben frühestens nach der Länderspielpause im September, also im Idealfall am 8. Spieltag in der Partie bei Bayern München wieder zur Verfügung stehen.

Adlis Ausfall erhöht den Handlungsdruck - Wechselwilliger Paulinho nicht im Kader

Der Ausfall des vielseitig einsetzbaren Offensivakteure erhöht den Handlungsdruck für die Bayer-Verantwortlichen, auf dem linken Flügel nachzulegen. Zumal sich Paulinho in Gesprächen über einen Wechsel nach Brasilien befindet und deshalb von Trainer Gerardo Seoane ("Wir wollten keinen Spieler dabeihaben, der nicht zu 100 Prozent fokussiert ist") nicht für den Spieltagskader berücksichtigt worden war. Auch der verletzungsanfällige Rechtsaußen Karim Bellarabi hatte wegen Rückenproblemen im Leverkusener Aufgebot gefehlt.

Zumindest im Moment eher zu verkraften ist dafür der Ausfall Andrey Lunevs. Der Russe, der gegen den FC Augsburg den gesperrten Lukas Hradecky im Tor vertrat, erlitt bei einem Abschlag eine Sehnenverletzung im Oberschenkel und wird Bayer voraussichtlich sechs Wochen lang fehlen.

Allerdings kann Hradecky schon am Samstag gegen 1899 Hoffenheim seine angestammte Rolle als Nummer 1 wieder übernehmen, nachdem der finnische Nationaltorhüter wegen seines Handspiels in Dortmund nur für eine Partie gesperrt worden war. Für Lunev wird Niklas Lomb als Ersatzmann auf die Leverkusener Ersatzbank rücken.