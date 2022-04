Adli kehrt erst zur Saisonvorbereitung zurück

Für Amine Adli ist die Saison bei Bayer Leverkusen gelaufen. Der junge Franzose muss in seiner Heimat operiert werden.

Sein Verein teilte am Samstag mit, dass Adli am kommenden Dienstag operiert werden muss. Der 21-Jährige hatte sich beim 2:0-Sieg von Frankreichs U-21-Auswahl gegen die Färöer nach gut einer Stunde bei einem Sprint einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen. Der französische Spezialist Dr. Bertrand Sonnery-Cottet nimmt den Eingriff in Lyon vor.

Die Rehabilitation wird der Franzose wieder in Leverkusen absolvieren. "Eine Rückkehr ins Mannschaftraining wird im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison möglich sein", teilte Bayer 04 zudem mit.

Adli, der im Sommer für etwa zehn Millionen Euro Ablöse vom FC Toulouse nach Leverkusen gewechselt war, absolvierte 25 Ligaspiele (drei Tore, drei Vorlagen).