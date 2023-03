Adli, Hlozek, Schick, Azmoun? Das ist Xabi Alonsos Stürmer-Hierarchie

Als Xabi Alonso Anfang Oktober den Werksklub übernahm, erbte er auch die Personalprobleme auf der Mittelstürmerposition. Jetzt hat der Trainer eine wirkliche Auswahl. Es bahnt sich ein harter Konkurrenzkampf an, der in der übrigen Offensive bereits tobt.

Noch ist die Situation nicht optimal, aber ganz anders als zum Ende der ersten Saisonphase doch mehr als erträglich. Xabi Alonso kann, wenn er seine Aufstellung zusammenbastelt, auf einen echten Mittelstürmer zurückgreifen, um die zentrale Angriffsposition zu besetzen. Und es stehen ihm gleich mehrere Kandidaten zur Verfügung.

"Es freut mich, dieses Problem zu haben. Bis zur Winterpause hatte ich nur Adam Hlozek - und um ehrlich zu sein, er ist kein richtiger Mittelstürmer", erklärte der Trainer zwei Tage vor dem Spiel bei Hertha BSC, in dem er in der zentralen Offensive auf einmal über vier Optionen verfügt: Hlozek, den nach einer Rotsperre zurückkehrenden Amine Adli sowie Patrik Schick und Sardar Azmoun.

Aus Sicht von Xabi Alonso ergeben sich aus diesem Quartett aber im Idealfall nur zwei echte Optionen. Stellen Adli und Hlozek doch nur Notlösungen auf der Neun dar. Stärker sind beide aus einer hängenden Position. So erklärt der Spanier zu Hlozek: "Er hat gut gespielt und kann die Position auch spielen, aber er hat sie zuvor nicht oft gespielt. Für den Moment ist er eine gute Möglichkeit, aber Sardar ist auf der Position eine viel bessere."

Womit die Rangfolge in diesem Bereich geklärt ist: Azmoun, der in den vergangenen beiden Bundesligaspielen mit einer Torvorlage gegen Mainz (2:3) sowie einem Treffer in Freiburg (1:1) jeweils einen Scorerpunkt sammelte und nach langer Leidenszeit klar aufsteigende Tendenz zeigt, hat sich inzwischen vor Adli und Hlozek positioniert.

Aktuell führt er das Mittelstürmer-Ranking bei Bayer 04 sogar an. Momentan ist der Iraner nämlich auch Schick einen Schritt voraus, der nach hartnäckige Leistenproblemen, die ihn von Anfang November bis in Februar lahmlegten, in Sachen Physis und Spielpraxis noch aufholen muss. "Patrik ist noch nicht in der Topverfassung. Er muss seine Fitness noch verbessern. Das ist normal nach drei Monaten Pause", urteilt Xabi Alonso und fügt an: "Ich bin zufrieden."

"Patrik wird bald zurück in bester Verfassung sein"

Weil er nun mit einem echten Mittelstürmer spielen lassen kann. Und weil es absehbar ist, bis die eigentliche Top-Lösung Schick wieder das Niveau der Vorsaison, in der er 24 Bundesligatreffer erzielte, angreifen kann. "Diese Woche war gut für ihn", sagt sein Trainer mit Blick auf eine normale Trainingsphase, "wir haben mehr trainiert mit einem höheren Pensum, weil wir Zeit hatten. Patrik wird bald zurück in bester Verfassung sein."

Am Sonntag gegen Hertha BSC sollte Azmoun sein Startelfmandat sicher haben. Doch Schick ist auf dem Sprung. Und sollte bis dahin Azmoun seine zuletzt mehr als nur angedeutete Klasse weiter ausspielen, dürfte Xabi Alonso auf der Mittelstürmer-Position dann wirklich die Qual der Wahl haben.

Neue Auswahlmöglichkeiten für Xabi Alonso

Auf den Positionen unmittelbar hinter Azmoun tobt der Konkurrenzkampf bereits jetzt auf der höchsten Stufe: Bewerben sich neben den nun wohl dauerhaft eine Linie hinter einem Mittelstürmer einplanbaren Adli und Hlozek mit Florian Wirtz, Karim Bellarabi, Moussa Diaby und Callum Hudson-Odoi insgesamt gleich sechs Akteure für die zwei verbleibenden Offensivplätze im 3-4-3 oder im 4-3-3.

So ist es sogar denkbar, dass es für einen der Kandidaten am Sonntag nicht einmal für einen Platz im Spieltagsaufgebot reicht. Träfe es Chelsea-Leihgabe Hudson Odoi, der schon in Monaco und Freiburg trotz für in günstigerer Personallage keinerlei Einsatzzeit bekam, wäre dies nicht einmal eine Überraschung - und ein Beleg für Xabi Alonsos neue Auswahlmöglichkeiten.