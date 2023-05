Adli fehlt Leverkusen zu Beginn der Saison 2023/24

Bayer Leverkusen muss die ersten Ligaspiele der kommenden Saison auf Amine Adli verzichten. Der Angreifer wurde am Dienstag vom DFB-Sportgericht gesperrt.

Adli hat am letzten Spieltag der soeben abgelaufenen Saison beim 0:3 der Werkself beim VfL Bochum bereits in der 8. Minute die Rote Karte gesehen. Zuvor hatte sich Adli ein Nachtreten gegen Bochums Dominique Heintz erlaubt. Schiedsrichter Tobias Welz hatte keine andere Möglichkeit, als den 23-Jährigen des Feldes zu verweisen.

Drei Spiele Sperre

Am Dienstag fällte nun das DFB-Sportgericht das Urteil gegen den Franzosen. Dieser muss wegen einer Tätlichkeit drei Ligaspiele zuschauen. Damit wird Adli für Bayer erst wieder im September in den Ligabetrieb eingreifen können. Die Spielzeit 2023/24 beginnt am 18. August, der dritte Spieltag findet am ersten September-Wochenende statt. Allerdings kann Adli im DFB-Pokal auflaufen. Die erste Runde ist vom 11. bis 14. August terminiert.

Flügelspieler Adli sorgte bei Leverkusen besonders auf der rechten Seite in der vergangenen Saison für viel Betrieb. Ihm gelangen in seinen 26 Einsätzen (kicker-Durchschnittsnote: 3,58) fünf Tore und sechs Vorlagen.