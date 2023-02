Adli fehlt Leverkusen nur gegen Freiburg

Amine Adli wird Bayer 04 Leverkusen nur für ein Spiel nicht zur Verfügung stehen. Der Franzose hatte am Wochenende gegen Mainz 05 die Rote Karte gesehen.

Es lief die 80. Minute beim Bundesliga-Spiel der Werkself, als Adli in der eigenen Hälfte beim Stand von 2:2 ein Ballverlust gegen Silvan Widmer unterlief. Der 22-Jährige eilte mit zurück und ging anschließend recht ungestüm gegen Widmer im Strafraum zu Werke.

Schiedsrichter Robert Schröder (kicker-Note 6,0) entschied auf Strafstoß, wegen der Vereitelung einer klaren Torchance zeigte er Adli zudem noch die Rote Karte. Joker Marcus Ingvartsen traf sicher vom Punkt, wodurch Mainz die Partie mit 3:2 gewann und an der Werkself in der Tabelle vorbeizog.

Urteil bereits rechtskräftig

Nur einen Tag nach dem Spiel fällte der DFB sein Urteil und sprach eine Sperre von einem Spiel gegen Adli aus. Leverkusen hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Somit wird Adli, der bislang in 14 Bundesliga-Spielen in dieser Saison auflief, Bayer 04 lediglich beim Gastspiel in Freiburg am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen.