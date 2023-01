Adler verpassen Revanche gegen Haie - Nürnberg in neun Minuten von 0:3 auf 4:3

Köln gewann Anfang Dezember das DEL-Winter-Game gegen Mannheim, die Adler konnten sich am Freitagabend nicht revanchieren. Iserlohn sah im Rennen um Platz 10 schon wie der sichere Sieger aus, ehe Nürnberg binnen neun Minuten ein starkes Comeback feierte. Meister Berlin meldete sich im Kellerduell gegen Augsburg spät zurück.

Ganz eng ging es am Freitagabend in der DEL zu. Fünf von sechs Partien endeten mit einem Tor Unterschied, zwei gingen in die Overtime, viermal hieß es am Ende 4:3. Lediglich das Spiel von Schlusslicht Bietigheim gegen Wolfsburg bot kaum Spannung, nachdem die Grizzlys bereits nach sieben Minuten durch Treffer von Machacek und Zajac 2:0 führten und letztlich 5:0 beim Schlusslicht gewannen.

"Brutales Comeback" der Ice Tigers am Seilersee

"Ein brutales Comeback", wie Daniel Schmölz bei "MagentaSport" erklärte, feierte Nürnberg im Kampf um Rang 10 am Seilersee. Die Roosters sahen neun Minuten vor dem Ende schon wie der Sieger aus, brachten aber ein 3:0 nicht über die Zeit. "Ich habe in der Drittelpause noch gesagt, wenn einer reinrutscht, dann platzt der Knoten", meinte Schmölz, er sollte Recht behalten. Sheey traf in der 51. Minute in Unterzahl, Schmölz brachte die Ice Tigers, die den Torwart für einen Feldspieler vom Eis genommen hatten, auf 2:3 heran (57.), ehe Schofield erneut in Unterzahl zum 3:3 für die Franken traf (59.). Doch damit nicht genug, Schmölz hielt 17 Sekunden vor dem Ende den Schläger hin und sorgte für kollektiven Jubel bei den Nürnbergern. "Das ist am Ende natürlich unglaublich für uns, das gibt uns eine Menge Energie", meinte Siegtorschütze Schmölz. Die Ice Tigers haben somit einen Punkt mehr als Iserlohn.

Berlin zieht den Kopf aus der Schlinge

Eng war es auch im Kellerduell zwischen Berlin und Augsburg, der Vorletzte führte beim Meister bis zur 50. Minute mit 2:0. Dann meldeten sich die Eisbären mit einem Doppelschlag von Clark (50., 56.) zurück, ehe Mauer in der Verlängerung gar das 4:3 für Berlin markierte (65.). Die Eisbären konnte also gerade noch den Kopf aus der Schlinge ziehen und haben mit nun zehn Zählern Vorsprung auf Augsburg bei zwei Spielen mehr zumindest ein Polster auf die Abstiegsränge als Drittletzter.

Ingolstadt löst Mannheim auf Rang zwei ab

Auch Ingolstadt gewann 4:3, allerdings weniger spektakulär. Gegen Düsseldorf brachte McGinn als Doppeltorschütze (49./55.) zum 3:2 und 4:2 den ERC auf die Siegerstraße, Ehls Anschlusstreffer reichte der DEG nicht mehr. Ingolstadt ist nun Zweiter, weil Mannheim gegen Köln in der Overtime 1:2 unterlag. Auf Profts frühen Treffer (6.) hatten die Adler noch eine Antwort durch Eisenschmid (44.), in der Verlängerung war Aubry dann aber für die Haie zur Stelle. Schon am vergangenen Sonntag hatten die Adler gegen die Düsseldorfer EG (2:3) in der Verlängerung das Nachsehen.

Neben Nürnberg, Berlin und Ingolstadt gewann auch Straubing gegen Frankfurt durch ein spätes Tor von Lipon (56.) mit 4:3 und festigt damit Platz vier.