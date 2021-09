Adler-Schwingen gleich gestutzt - Premieren-Jubel in Bietigheim

Nachdem der EHC München zum Saisonstart in Berlin gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt hatte, ließ Neuling Bietigheim am Freitag eines folgen. Mannheim zog in Straubing den Kürzeren.

Die Deutsche Eishockey-Liga ist mit ersten Überraschungen in die neue Spielzeit wieder mit Zuschauern gestartet. Meister-Favorit Adler Mannheim verlor zum Auftakt 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) vor 3789 Zuschauern bei den Straubing Tigers. Aufsteiger Bietigheim Steelers errang im ersten DEL-Spiel überhaupt beim 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) gegen den ERC Ingolstadt den ersten Erfolg.

Der DEL2-Meister, erster sportlicher Aufsteiger seit 2006, feierte nach einer Achterbahnfahrt am Ende dank eines Unterzahltreffers von Brendan Ranford in der Schlussphase (52.). Constantin Braun hatte zuvor im Powerplay das erste DEL-Tor der Bietigheimer Klubgeschichte (13.) erzielt, Mitchell Heard (16.) legte ebenfalls in Überzahl nach. Nach weiteren Treffern von Evan Jasper (23.) und Riley Sheen (33.) führten die Steelers 4:1, ließen in der Schlussphase aber den Ausgleich zu.

"Wir sind sehr gut gestartet. Unsere Entschlossenheit hat den Unterschied gemacht", sagte Steelers-Trainer Daniel Naud bei MagentaSport: "Es waren nur 2800 Zuschauer hier, gefühlt waren es 5000. Es ist ein Sieg in Richtung Klassenerhalt."

9300 Fans in Köln

Volles Haus in Köln. imago images/Herbert Bucco

Die meisten Zuschauer strömten am ersten Spieltag zu den Kölner Haien. 9300 Anhänger sahen das 2:1 (1:1, 0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg.

Für die Krefeld Pinguine, die im Vorjahr zum Saisonstart neun Niederlagen in Serie kassiert hatten, begann die Hauptrunde erneut enttäuschend. Gegen die Düsseldorfer EG setzte es in eigener Halle nach 0:4-Rückstand ein 4:6 (0:2, 3:3, 1:1).

Bereits am Donnerstag war die Saison mit dem 4:1 des EHC Red Bull München beim Meister Eisbären Berlin vor der Maximalkulisse von 6450 Zuschauern eröffnet worden. Anderthalb Jahre nach dem zuvor letzten DEL-Spiel mit Zuschauern sind in dieser Saison zum Auftakt zumindest teilweise in den Arenen wieder Fans zugelassen.

Alle Vorschauen auf die DEL-Saison