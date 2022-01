Adler sagt "schlechten Beratern" und "Gier" den Kampf an

René Adler will mit einer App den Transfermarkt revolutionieren. In der neuen Folge von "kicker meets DAZN" spricht der ehemalige Nationaltorhüter über seine Geschäftsidee und wie er damit "schlechte Berater ein Stück weit vom Markt nehmen" will.

Aus eigener Erfahrung weiß Adler, dass man als junger Fußballprofi schnell mal überfordert werden kann von den Dingen, die sich abseits des Platzes um einen herum abspielen. Als Fußballer werde "man dahin erzogen", dass man "keinen Bock" auf die Dinge hat, die außerhalb vom Platz geschehen, "das sollen andere machen".

Das Problem dabei sei, dass andere nicht immer die gleichen Absichten wie die Spieler haben. "Auch ich habe auf Leute vertraut, von denen ich dachte, sie würden in meinem Interesse handeln - und wurde enttäuscht", sagt der 37-jährige Ex-Keeper: "Fußballer, die jung sind und wenig Interesse haben, sind ein gefundenes Fressen" für Leute, die nur aus Eigeninteresse handeln.

Adler will einen transparenten "Marktplatz" schaffen

Natürlich betrifft das auch Spielerberater, die eine große Macht über die Aktiven haben. "Aus Spielersicht bist du immer ein Stück weit abhängig von den Kontakten und dem Netzwerk von Dritten", betont Adler. Er möchte das ändern: mit der App "11TransFAIR", die schon mal gerne als "Tinder für Spieler und Vereine" bezeichnet wird. Sie soll mehr Transparenz in den Fußball und "den Spieler ein Stück weit in die Eigenverantwortung bringen".

"Es gibt super viele Interessen im Fußball, wo so viel Geld verdient wird, dass sich Leute an dich dranhängen, die einfach auch ihr eigenes Interesse im Blick haben. Das soll diese Plattform abfedern", erklärt Adler. "Wir wollen einen Marktplatz kreieren, wo man transparent Angebot und Nachfrage abgebildet bekommt."

Als Beispiel führt Adler an, dass ein Spieler gerne nach Italien möchte und dafür auch ein geringeres Gehalt in Kauf nehmen würde, dessen Berater ihn aber lieber in die lukrativere Premier League transferieren möchte. In solchen Fällen komme es gar "nicht selten vor, dass Möglichkeiten gar nicht an den Spieler herangetragen werden".

Ihr glaubt gar nicht, wie viele Neymars und Messis versucht haben, auf die Plattform zu kommen. René Adler

Adler ist es jedoch wichtig zu betonen, dass "wir nicht die Robin Hoods sind, die die Branche von den bösen Beratern befreien müssen. Beratung ist etwas Gutes. Ein junger Spieler, der viele Einflüsse hat, der braucht Beratung." Allerdings habe er in den letzten Jahren beobachtet, "dass sich die Beratung viel zu sehr auf die Säule Vermittlung konzentriert, weil da natürlich das ganze Geld hängt. Es wurde mir gesagt, dass es mehr Spielerberater als Spieler gibt. Das zeigt, wie viel Interesse und Gier auf dem Markt sind, um schnelles Geld zu verdienen. Das hilft keinem, den Vereinen nicht, den Spielern nicht."

Seine Plattform sei "ausschließlich für Profis" konzipiert, die dort ein eigenes Profil anlegen können und sich dafür mit eigener ID verifizieren müssen. Adler: "Ihr glaubt gar nicht, wie viele Neymars und Messis versucht haben, auf die Plattform zu kommen."

Mehr als eine Scouting-Datenbank

Das Tool gehe dabei über Scouting-Datenbanken, die die Performance von Spielern abbilden, hinaus. "Kein Spieler sagt dir in Scouting Tools, dass er bereit ist, in die MLS zu gehen, oder dass er Bock auf Australien hat. Das sind Sachen, die erfährst du nur vom Spieler - und die kann er bei uns hinterlegen."

Ein Algorithmus bringe schließlich interessierte Spieler und Klubs zusammen - wie bei einer Partnervermittlung über einen Matching-Prozentsatz. So will Adler "den Markt transparenter", die Berater allerdings nicht obsolet machen. "Es wird die Berater nicht gänzlich ersetzen, aber es wird denjenigen, die nur aus Eigeninteresse handeln, schnelles Geld machen wollen und in ihre eigene Tasche wirtschaften, ein Stück weit vom Markt nehmen."

Adler spricht darüber hinaus über sein kurioses Bundesliga-Debüt, welche Lehren er aus der bitteren WM-Absage 2010 gezogen hat, unerfüllte Wechselwünsche, die Ironie des Schicksals im Hinblick auf sein letztes Bundesliga-Spiel, die zwei Seiten einer Medaille seines langgezogenen Karriereendes - und was er diesbezüglich vermisst. Außerdem redet er über allgemeine Veränderungen im Fußball im Hinblick auf politische Haltungen von Profis.

Die neue Folge "kicker meets DAZN" jetzt hören:

