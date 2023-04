Adler Mannheim wieder in der Champions Hockey League dabei

Trotz des Ausscheidens in den DEL-Playoffs gegen Ingolstadt gibt es für die Adler Mannheim gute Neuigkeiten: Sie werden in der kommenden Saison wieder in der Champions Hockey League vertreten sein.

Können sich in der kommenden Saison auf internationales Eishockey freuen: Die Adler Mannheim um Taro Jentzsch (li.) und Ryan MacInnis. IMAGO/Eibner