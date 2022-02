Adler Mannheim verpflichten NHL-erfahrenen Hännikäinen

Die Adler Mannheim haben für die restliche Saison in der DEL Markus Hännikäinen verpflichtet.

Wie der Verein am Montag bestätigte, wird der Finne am Dienstagabend zur Mannschaft stoßen. Bislang trug Hännikäinen in dieser Saison das Trikot des KHL-Clubs Jokerit Helsinki, für den er 24 Scorerpunkte sammelte. Der Angreifer, der die Erfahrung von 91 Partien in der NHL für die Columbus Blue Jackets mitbringt, wird künftig mit der Rückennummer 73 auflaufen.

"Markus ist ein Power-Forward und ein guter Eishockeyspieler, der unsere ohnehin schon stark besetzte Offensive weiter verstärken wird. Er weiß seinen Körper hervorragend einzusetzen und bringt genau die Arbeitseinstellung mit, die es braucht, um erfolgreich zu sein", erklärte Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf der Internetseite des Vereins.

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine hatte der finnische Spitzenklub erst kürzlich vermeldet, nicht an den Play-offs der osteuropäischen Eliteliga KHL teilzunehmen. Stattdessen hatte Jokerit Helsinki die Saison vorzeitig beendet.