Adler Mannheim verpflichten Nationalspieler Gawanke

Leon Gawanke beendet seinen NHL-Traum und wechselt vom AHL-Team Manitoba Moose zu den Adler Mannheim.

Eishockey-Nationalspieler Leon Gawanke kehrt nach seinem bisher unerfüllten NHL-Traum nach Deutschland zurück und wechselt zu den Adler Mannheim. Der 23 Jahre alte Verteidiger unterschrieb einen Vierjahresvertrag bei den Adlern, wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

Gawanke wurde 2017 im NFL-Draft an Position 136 von den Winnipeg Jets ausgewählt, wartet seitdem jedoch auf sein Debüt in der NHL. In 217 Partien für die Manitoba Moose, dem Farmteam der Jets, kommt der offensivstarke Verteidiger auf 119 Scorerpunkte in der zweitklassigen AHL. In der laufenden Saison erreichte Gawanke mit seinem Team die Play-offs, schied jedoch gegen die Milwaukee Admirals frühzeitig aus.

Bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) gehört Gawanke wie bei den beiden vorherigen Turnieren zum deutschen Aufgebot. Zusammen mit NHL-Topverteidiger Moritz Seider und AHL-Verteidiger Kai Wissmann soll er die Defensive von Bundestrainer Harold Kreis tragen. Mit leichter Verspätung wird Gawanke am Samstag im finnischen Tampere erwartet, wo das deutsche Team bereits am Freitag zum Auftakt gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden spielt (19.20 Uhr/LIVE! bei kicker).

"Will mit Mannheim die Meisterschaft gewinnen"

"Seit fast einem Jahr bemüht Mannheim sich um meine Dienste. Die Adler gehören zu den Topklubs Europas, und ich denke, dass ich eine gute Rolle übernehmen kann", sagte Gawanke. "Ich habe in meiner Karriere noch nichts gewonnen und bin hungrig auf Titel. Ich will mit Mannheim die Meisterschaft gewinnen."

Adler-Manager Jan-Axel Alavaara lobte seinen neuen Spieler: "Leon sticht am meisten hervor, wenn er die Scheibe führt. Er spielt einen starken ersten Pass, trifft in der Offensive kluge Entscheidungen und weiß, wann er ein Risiko eingehen oder sich eher zurückziehen sollte. Zudem hat er einen harten, präzisen Schuss, den er gerne von der blauen Linie einsetzt, und verfügt über ein solides Defensivbewusstsein."