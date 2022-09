Adler Mannheim: Ein Pflichtsieg als Richtungsmesser

Mannheim hat die Niederlagenserie gegen Bietigheim beendet. Im Lager der Adler zeigte man sich erleichtert.

Ein Punkt in Bremerhaven (3:4 n.V.), nun drei Zähler mit dem 4:2 gegen Bietigheim: Es war der erste Sieg nach zuvor drei Niederlagen, allerdings reisten die Steelers als Tabellenletzter nach Mannheim. "Ein Pflichtsieg", wie Stürmer Jordan Szwarz, der für das 2:0 verantwortlich zeichnete, dann auch auf der Internetseite des Vereins einordnete.

"Es war schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung", erklärte Markus Eisenschmid, Torschütze des 3:1, bei "MagentaSport", doch noch lief nicht alles nach Plan. "Ich glaube, dass da bei uns noch viel Potenzial nach oben ist", ergänzte der Angreifer. "Heute standen wir aber defensiv stabiler und waren vorne kaltschnäuziger", meinte Matthias Plachta.

Am Mittwoch gegen Straubing

Mannheim, wie immer als einer der Mit-Favoriten auf den Titel gehandelt, hat zumindest erstmal die Kurve bekommen, "jetzt müssen wir den Schwung mit in die nächste Partie nehmen", so Szwarz. Die geht bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr) gegen die Straubing Tigers über die Bühne.