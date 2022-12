Adler lassen bei Pinguins Federn - Ingolstadt jetzt erster Verfolger der Münchner

Noch drei Spieltage stehen 2022 in der DEL an, die 35. Runde geht am Montag über die Bühne. Die Mannheimer unterlagen bei den Pinguins 1:3 und müssen Ingolstadt vorbeiziehen lassen.

Eröffnete gegen die Eisbären: Ingolstadts Marko Friedrich. IMAGO/Maximilian Koch