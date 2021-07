Adler holen Bergmann zurück

Die Adler Mannheim holen erwartungsgemäß Nationalspieler Lean Bergmann in die DEL zurück. Der 22-Jährige spielte zuletzt für die San Jose Sharks in der NHL, mit denen sich der Stürmer auf eine Auflösung des noch ein Jahr laufenden Vertrags einigte.

In der NHL kam Bergmann für die Sharks insgesamt auf 13 Einsätze, nur einer davon in der vergangenen Saison 2020/21. Stattdessen kam Bergmann vor allem im AHL-Farmteam San Jose Barracuda zum Einsatz. Bei der vergangenen WM gehörte er zur deutschen Mannschaft, die in Lettland das Halbfinale erreichte.



"Ich bin mir sicher, dass wir jetzt eine Lösung hinbekommen, Anfang der Woche werden wir die Vertragsfragen klären. Für uns war wichtig, dass wir die Regeln einhalten: Bevor wir Lean unter Vertrag nehmen, musste mit den Sharks und der NHL alles geklärt sein", sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara am Sonntag gegenüber dem "Mannheimer Morgen".



Beim Ex-Meister Mannheim hatte Bergmann bereits 2019 einen Zweijahresvertrag unterschrieben, ehe der Stürmer zu den Sharks gewechselt war.

Ice Tigers verpflichten MacLeod

Kurz vor Vorbereitungsbeginn wurden auch die Nürnberg Ice Tigers noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Vom AHL-Klub Grand Rapids Griffins kommt Stürmer Gregor MacLeod (23) nach Franken. "Ich bin überzeugt davon, dass Gregor mit seiner Schnelligkeit viel für unser Spiel tun kann", meinte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf über den Neuzugang.

Schon MacLeods Vater Jeff MacLeod hatte von 1997 bis 2004 sieben Saisons in der DEL bestritten (Kassel, Kaufbeuren).