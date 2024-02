Adler holen AHL-Verteidiger Thompson

Von Milwaukee nach Mannheim: Keaton Thompson schnürt künftig für die Adler in der DEL die Schlittschuhe.

Neu in der Kurpfalz: Keaton Thompson (hier im Trikot der Nashville Predators). NHLI via Getty Images

Die Adler Mannheim haben sich im Rennen um einen direkten Play-off-Platz in der Deutschen Eishockey Liga verstärkt. Von den Milwaukee Admirals aus der American Hockey League (AHL) wechselt Verteidiger Keaton Thompson zum Tabellenachten, der US-Amerikaner erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Thompson hat in der AHL drei Jahre unter Adler-Cheftrainer Dallas Eakins für die San Diego Gulls gespielt. "Wir legen großen Wert auf Charakter und Wettbewerbsfähigkeit. Keaton verkörpert diese beiden Eigenschaften. Er spielt konstant und ist ehrgeizig", sagte Eakins. Thompson, der von den Anaheim Ducks gedraftet wurde, aber kein Pflichtspiel für das NHL-Team absolvierte, soll am Montag in Mannheim eintreffen.

Die Adler sind vor dem Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin am Freitagabend Tabellenachter in der DEL.