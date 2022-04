Adler auf Trainer-Suche: Interimslösung Stewart verspürt "Trainer-Virus" und "Spaß"

Jetzt steht für den nächsten Angriff auf den Titel bei den Adler Mannheim wieder ein Neuanfang an. Nach dem 0:3 in der entscheidenden fünften Partie bei den Eisbären Berlin und dem Halbfinal-Aus in der DEL muss der Topklub dringend die Trainerfrage lösen.

Bill Stewart erfüllte im vergangenen Monat einen Kurzzeitjob. Der 64-Jährige sollte nur diese lange von internen Querelen geprägte Saison zu einem guten Ende bringen - überraschte am Donnerstagabend aber mit seinen Aussagen.

"Bei mir ist das Trainer-Virus zurück", war nur eine spannende Antwort des Kanadiers. Er selbst kann sich offenbar vorstellen, nicht wieder so weit entfernt vom DEL-Geschehen abzutauchen und schloss sogar nicht aus, dass er der kommende Chefcoach sei. Auf die Frage, ob er weiter als Trainer arbeiten werde oder wieder die Rolle des Scouts für Nordamerika antrete, antwortete der Kanadier bei MagentaSport: "Es ist zu früh, um das jetzt zu sagen. Ich hatte sehr viel Spaß." Er werde sich mit Klubchef Daniel Hopp zusammensetzen.

Wer aus Sicht der Vereins-Verantwortlichen in Zukunft beim achtmaligen deutschen Meister als Trainer den Weg zum nächsten Titel gestalten soll, ist offen. Der zwischenzeitlich gehandelte Bundestrainer Toni Söderholm ist keine Alternative mehr. Der Finne verlängerte seinen Vertrag beim DEB. "Wir werden uns Zeit nehmen und mit vielen Coaches reden", kündigte Manager Jan-Axel Alavaara an.

Die Saison der Adler war lange von internen Querelen geprägt. Pavel Gross, 2019 Mannheims Meistercoach, hatte mit seinen Aussagen gegen Corona-Maßnahmen für Aufruhr gesorgt. Sportlich hinken die Adler mit dem Hauptrundenplatz fünf, dem Halbfinal-Aus und der verpassten Teilnahme an der Champions Hockey League den Erwartungen hinterher.

Gerade geht mir das ziemlich auf den Sack, dass wir ausgeschieden sind. Verteidiger Korbinian Holzer

Dass das Team den Vorjahreschampion Berlin nach einem 0:2-Rückstand noch in eine Halbfinal-Serie über die volle Distanz verwickelte, ist ihm positiv anzurechnen. Am Donnerstagabend gelang dann aber beim 0:3 kein Tor. Statt gegen München um den Titel zu spielen, steht am Samstag die Abschlussfeier an. "Es ist jetzt schwer, nach vorne zu schauen", klagte Ex-NHL-Verteidiger Korbinian Holzer: "Gerade geht mir das ziemlich auf den Sack, dass wir ausgeschieden sind."

Zu spät von Gross getrennt? "Mental eine große Befreiung, als Bill kam"

Drei Spieltage vor dem Vorrundenende hatte Gross gehen müssen, obwohl die Differenzen im Klub länger unübersehbar gewesen waren. Dass ein Nationalstürmer wie Markus Eisenschmid "mental gebrochen" war, wie Teamkollege Borna Rendulic mit Blick aufs Trainerteam sagte, verdeutlicht die Probleme. Ob ein früherer Wechsel besser gewesen wäre? "Das ist immer schwierig zu sagen", so Stürmer David Wolf: "Aber klar, es gab mental eine große Befreiung, als Bill kam."

Stewart, der 2017/18 schon einmal vorübergehend eingesprungen war, scheint bei den Spielern durchaus gut angekommen zu sein. Er könne sich vorstellen, dass Stewart auch in der kommenden Saison näher an die Mannschaft rücke, sagte Wolf. Es sei wichtig, dass ein Coach komme "wie Bill, der sich mit der Organisation identifiziert."

Loibl kehrt zurück - Brückmanns Kampfansage

Auch der Mannheimer Luxuskader kann neue Impulse gebrauchen. Dass Nationalstürmer Stefan Loibl nach einer Saison in der starken schwedischen Liga wieder zurückkehren soll, ist nicht offiziell bestätigt, gilt aber als sicher. "Ich merke jetzt schon, auch wenn das Spiel nur ein paar Minuten her ist, die Motivation nächstes Jahr voll anzugreifen", kündigte Torhüter Felix Brückmann an.