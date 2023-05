Adler analysiert Spurs: "Wenn jetzt Nagelsmann käme …"

Neuer Trainer - neuer Torjäger? Die Tottenham Hotspur stehen vor einem richtungsweisenden Sommer. TV-Experte René Adler gibt im kicker seine Einschätzung über Harry Kane und Julian Nagelsmann ab.

Am vergangenen Samstag gewannen die Tottenham Hotspur nach zuvor nur einem Punkt aus vier Spielen mal wieder - doch das dürfte zu spät kommen: Die Champions-League-Ränge sind nur noch theoretisch in Reichweite, und auch um einen Platz in der Europa und Europa Conference League muss der Tabellensechste drei Spieltage vor dem Saisonende ernsthaft bangen. Die Spurs lechzen nach einem Neuanfang im Sommer.

Wer zum 1. Juli fester Nachfolger des Ende März beurlaubten Antonio Conte wird, ist weiterhin offen, ebenso die Zukunft von Torjäger Harry Kane, den es in der Hoffnung auf seinen ersten Titel doch noch einmal wegziehen könnte. Wäre Julian Nagelsmann, der weiterhin aussichtsreich im Rennen zu liegen scheint, ein geeigneter Trainer für die Spurs?

"Tottenham wäre für Nagelsmann eine sehr gute Chance"

"Tottenham wäre für Nagelsmann eine sehr gute Chance: Top-Verein, Top-Infrastruktur mit Stadion und Trainingsgelände, dazu finanzielle Möglichkeiten für einen Neuaufbau, auch ohne Königsklasse", sagt Ex-Torhüter René Adler, der als "Sky"-Experte die Premier League intensiv verfolgt, im kicker-Interview (Donnerstagausgabe). "Man hatte zuletzt defensiv denkende Trainer, bot teilweise destruktiven Fußball. Das ließ sich kaschieren, solange die Ergebnisse gestimmt haben, wirklich Spaß gemacht hat es keinem. Wenn aber jetzt Nagelsmann käme, einer, der offensiv spielen lässt, der Ballbesitz will, würde das eine Aufbruchstimmung entfachen."

Wer neuer Trainer wird, könnte auch Kanes Entscheidung beeinflussen. "Der muss sich entscheiden", findet Adler: "Will er mit 29 noch mal wechseln, zu einem Klub mit größeren Titelchancen? Oder ist ihm eine Entscheidung über den Fußball hinaus wichtiger: Er könnte jetzt noch mal in tragender Rolle etwas mit aufbauen in Tottenham, mit Nagelsmann. Außerdem wäre es eine Entscheidung für seinen Verein und würde seinen Status als lebende Spurs-Legende unterstreichen. Auch der Torrekord in der Premier League könnte ihn antreiben, es fehlen nur noch 51 Treffer."

Adler glaubt, dass Kane in England bleibt

Unter anderem gilt Manchester United als Interessent für Kane. Beim FC Bayern ist er zwar noch ein Kandidat, aber nicht mehr ganz oben auf der Liste. Auch Adler glaubt nicht, dass es Kane nach München ziehen könnte. "Er wird in der Premier League bleiben, denke ich. Ich weiß zwar nicht, was Bayern bereit wäre zu bezahlen, aber ich denke, sie werden in ihre Überlegungen sein Alter und wirtschaftliche Faktoren einbeziehen."

