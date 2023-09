Adigo warnt: "Sind gut beraten, nicht abzuheben"

Mit Ausnahme eines drohenden Punktabzuges läuft es aktuell rund bei Phönix Lübeck. Dinalo Adigo warnt seine Adler dennoch davor, abzuheben. "Wir haben noch eine Menge zu tun", sieht der Coach auch Defizite.

Durch das 4:0 zuletzt beim SC Spelle-Venhaus übernahm der 1. FC Phönix Lübeck die Tabellenführung in der Regionalliga Nord, setzte seinen derzeitigen Höhenflug, zuvor wurde sogar Drittligist VfB Lübeck aus dem Landespokal geworfen, fort. Es läuft an der Travemünder Allee.

"Wir arbeiten hart, seriös und einfach, nehmen jeden mit, sind bodenständig und sehr flexibel. Kein Spieler ist bei uns gesetzt. Wer was leistet, verdient sich eine Startelfeinsatz", sieht Dinalo Adigo (51), der im Sommer Oliver Zapel als Cheftrainer in der Hansestadt ablöste, das gelebte Kollektiv als Hauptgrund für den Erfolg an.

Dass die Adler so performen, unter der Anleitung des ehemaligen Nationalspielers des Benin, der sein letztes Match für die Afrikaner 2004 absolvierte, kommt nicht von ungefähr. "Vielleicht überrascht es einige Leute, dass es mir gelungen ist, schon einiges zu bewegen. Das ist aber auch kein Zufall. Phönix ist jetzt meine vierte Trainerstation, von der Spielklasse her die höchste. Ich mach da aber keinen Unterschied. Für mich ist die Arbeit überall gleich, unabhängig von der Liga. Ich habe meine Art als Trainer, ich lege neben harter Arbeit auch viel Wert darauf, dass die Jungs Spaß haben. Das versuche ich zu vermitteln."

Am Ende der Fahnenstange sieht Adigo sein Team nicht. "Wir haben noch eine Menge zu tun, ich sehe auch Defizite, egal ob im Offensiv- oder Defensivverhalten. Wir denken weiterhin von Tag zu Tag, sind am Anfang unserer Entwicklung, sind aber charakterlich schon sehr gefestigt." Ob sein Team sogar bis zum Ende der Saison oben mitmischen kann, sei offen. "Wozu es am Ende reicht, wird man sehen. Ich kann nur versprechen, dass wir versuchen werden, das Momentum so lange wie möglich zu verlängern. Wir werden dafür arbeiten, demütig bleiben, schauen nicht auf den Tabellenplatz. Ja, wir sind aktuell Erster, das ist schön, wir wissen aber auch um die Konkurrenz in der Liga."

"Nicht abheben"

Am Sonntag trifft der 1. FC auf den FC Kilia Kiel. Für Adigo ist es ein normales Spiel, indem sein Team die Favoritenrolle innehat. "Schuster bleib bei den Leisten sag ich immer. Ich glaube, in erster Linie sind wir gut beraten, nicht abzuheben. Wir haben Respekt vor jedem Gegner, es wäre fahrlässig, unsere Aufgabe nicht seriös anzugehen. Damit sind wir bisher gut gefahren und werden das auch gegen Kiel tun. Ansonsten möchte ich wieder 'Phönix-Fußball' spielen lassen, unseren Zuschauern was bieten. Ich sehe lieber ein 5:5 als ein 0:0, die Leute sollen sich nach dem Spiel mit einem guten Gefühl auf den Heimweg machen."

Zuletzt gab es jedoch nicht nur positive Nachrichten. Jüngst entschied das NFV-Sportgericht, dass Phönix die drei Punkte aus dem Spiel gegen den FC St. Pauli II verliert, weil Michael Kobert zum Zeitpunkt der Begegnung nicht auf der Spielberechtigungsliste stand, die laut NFV-Spielordnung verbindlich für den Einsatz von Spielern ist. Noch ist der Punktabzug allerdings nicht in Kraft. Höchstwahrscheinlich werden die Lübecker gegen das Urteil Einspruch einlegen.