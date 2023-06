Adigo macht's: Phönix Lübeck findet den Zapel-Nachfolger

Wenige Tage nach der überraschenden Trennung von Oliver Zapel hat der 1. FC Phönix Lübeck einen neuen Trainer präsentiert: Christiano Adigo übernimmt, der zuletzt beim Oberligisten Rostocker FC gute Arbeit geleistet hat.

Pünktlich zum Trainingsauftakt am Montag und nur wenige Tage nach der Trennung von Oliver Zapel hat der 1. FC Phönix Lübeck einen neuen Chef-Trainer: Christiano Adigo (50) ist der Auserwählte. Adigo, der in seiner aktiven Karriere Länderspiele für Benin bestritt, kommt vom Rostocker FC, den er in der abgelaufenen Saison auf Platz zwei der Oberliga NOFV-Nord und zum Landespokal-Sieg geführt hat.

Lübecks Sportdirektor Frank Salomon zeigt sich überrascht über die große Anzahl an Bewerber und leitet daraus ab: "Phönix Lübeck hat eine bundesweite Bedeutung bekommen." Zu Adigo sagt Salomon: "Cristiano Adigo, den ich seit 16 Jahren kenne, war schnell einer der Wunschkandidaten. In mehreren Gesprächen konnte er unser Gremium vollends überzeugen. Neben seiner fachlichen Qualifikation als A-Lizenz-Inhaber bringt er viele persönliche Stärken ein. Er ist sehr freundlich und integrativ." Aber ist Freundlichkeit im mitunter rauen Regionalliga-Alltag tatsächlich eine Stärke? Salomon stellt klar: "Wer aber Freundlichkeit mit Schwäche verwechselt, dem kann er allerdings auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit auf den Weg helfen. Fußball jungen Spielern zu vermitteln sieht er als Gabe und Herzensaufgabe."

Adigo selbst zeigt sich "überglücklich", dass er ab sofort auf der Kommandobrücke steht: "Das ist für mich alles andere selbstverständlich und es ist für mich eine echte Berufung bei Phönix Lübeck, dem schlafenden Riesen, mitwirken zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir mit ehrlicher Arbeit - und dabei sage ich gezielt "wir" - gemeinsam unsere Ziele erreichen werden."