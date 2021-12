Adeyemi zum BVB? Viel spricht für einen Wechsel

Borussia Dortmund buhlt seit Monaten um Karim Adeyemi (19). Vieles spricht derzeit dafür, dass der BVB und der deutsche Nationalspieler in Diensten von RB Salzburg zueinanderfinden. Eine finale Entscheidung ist aber noch nicht getroffen.

Die Dortmunder dürfen sich allerdings berechtigte Hoffnung auf eine baldige Zusage Adeyemis machen, der bei Salzburgs 5:0-Erfolg gegen Tirol am Samstag drei Tore erzielte und wettbewerbsübergreifend in 28 Partien schon 18-mal für den Champions-League-Achtelfinalisten getroffen hat. Beim BVB könnte der Mittelstürmer Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln - auch in der Königsklasse, für die sich die Borussia, die aktuell auf Rang 2 der Tabelle liegt, erneut qualifizieren dürfte.

Dortmund und Salzburg müssten sich nach einer Zusage Adeyemis allerdings noch über die Modalitäten für einen Wechsel einigen. Kolportiert werden derzeit Summen von bis zu 40 Millionen Euro Ablöse - weit mehr als der BVB, der in der Gruppenphase der Champions League als Dritter ausgeschieden ist und derzeit rund 2,5 Millionen Euro an Zuschauereinnahmen pro Heimspiel weniger kassiert, wohl auszugeben bereit wäre. Dass ein möglicher Transfer an der Ablöse scheitern würde, sollte Adeyemis Willen feststehen, ist jedoch schwer vorstellbar.